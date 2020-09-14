Главный по финансам Выборга вынимал деньги из казны ради высокой карьеры. 47news понял, как, куда и кто на Суворовском знал о транзакциях.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

К вечеру 14 сентября Выборгский городской суд арестовал на два месяца 38-летнего председателя комитета финансов администрации Выборгского района Александра Болучевского. Его задержали накануне после возбуждения 12 сентября дел по "мошенничеству в особо крупном размере" и "служебному подлогу". Вменяют организацию траншей на 716 млн рублей из бюджета района в сторону подконтрольных юрлиц. По версии СК, деньги были обналичены в пользу Болучевского.



Председатель комитета финансов Выборгского района Ленобласти Александр Болучевский Фото: komfin.vyborg.ru

Крайне любопытна версия-мотивация, о которой он рассказал. Мол, к нему в доверие втерся некий человек, предложивший должность федерального уровня. Разумеется, за соответствующую, то есть огромную, плату – 200 миллионов, но затем цена выросла. А что, в Москве и не такое бывает. Он согласился, - оттого перспектив на нынешней должности не видел, да и психологическое состояние было ни к чёрту. И, говорит, придумал план.



Следствие же видит незамысловатую механику: чиновник объединился с неустановленными пока лицами. Те предоставляли его подчинённым сведения о якобы выполненных строительно-ремонтных работах. Деньги двигались от муниципального казённого учреждения “Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания” до фирм-пустышек. 47news узнал: речь о ничего не говорящих “Фаворит”, “Кортис”, "Калипсо-Групп”, “Оникс”, “Гранд-Стоун”, “Градостроитель”, “Атена” и ИП Асманов.

Общая сумма выведенного – достижение для Ленобласти. Подобного уровня хищений в регионе не вменяли ни одному госслужащему. Тому же вице-губернатору Ковалю предъявляли 22 миллиона. Да и среди бизнесменов аналогичные объёмы не припомнить. Так, Израйлиту по делу о строительстве порта в Усть-Луге и валютных транзакциях ФСБ насчитала 393 млн ущерба. Сопоставим разве что экс-глава регионального управления Ростехнадзора Слабиков – 5,6 млрд. Но у него и масштаб - весь Северо-Запад, да и доказано намного жиже. С другой стороны, Выборг всегда был особой территорией. Впрочем, официальная ремарка следствия - выведено не менее 700 миллионов. То есть, и впереди могут быть новости.



Бюджет всего Выборгского района области в 2019 году был 4,8 млрд. По словам собеседников в СК, платёжки в материалах дела датированы с 2017-го по конец июля 2019 года. В прокуратуре уверены - основное ралли по выводу средств приходится на первую половину 2019-го. Для понимания, Болучевский находится в должности с марта прошлого года. До этого на протяжении многих лет он был заместителем председателя этого же комитета.

В материалах дела фигурирует в том числе ремонт здания по адресу Приморская, 24 в Выборге. По данным сайта госзакупок, там в данный момент идёт капремонт. Заказчик работ - муниципальная школа №14. Контракт стоимостью 33 млн рублей заключен 10 июня нынешнего года, окончание 31 декабря. Таким образом можно предположить, что деньги на ремонт уже как бы выделялись по линии ныне задержанного. К вопросу о том, в каких долях поступают деньги: около 30 млн дал областной бюджет, остальное - местный. Ещё один адрес в деле - Выборгская, 30, где находится филиал областного казённого учреждения "Центр социальной защиты населения". Сведений о том, что в обозримом прошлом там был ремонт, найти не удалось.



Как рассказали 47news собеседники на Суворовском, 67, сегодня глава администрации района Геннадий Орлов докладывает, что в ситуации разбирались чуть ли не с начала нынешнего года. А неладное первой заметила налоговая. Но лавры оспаривает районная прокуратура - инициатором возбуждения уголовного дела был именно местный надзор. Более того, СК официально сообщает, что преступление совершалось “не позднее 31 июля 2019 года”. То есть с момента вывода денег прошло не менее полутора-двух лет. На звонок Орлов не ответил. Первый заместитель Орлова, Владимир Рошкович присматривает в том числе за комитетом финансов. На звонки также не отреагировал. Финансовый вице-губернатор Роман Марков, кто курирует Выборгский район, в разговоре с 47news отказался обсуждать случившееся. Ни по телефону, ни лично. В правительстве же сообщили, что специалисты оказывают максимальную помощь следствию. Очевидно, помогают отгружать изъятые документы в микроавтобусы. Пока же на Суворовском настаивают, что Болучевский отправлял отчёты в комитет финансов Ленобласти с проводками на однодневки, но своему непосредственному руководителю Орлову об этих транзакциях не отчитывался. По окончанию же года предоставил отчёт с изменёнными показателями. Поверить в такую конструкцию, скажем так, непросто. Как и в зыбкую надежду часть вернуть. Двести миллионов считаются уже безвозвратными, поскольку компаний, на счета которых они ушли, уже не существует.

Виктор Смирнов,47news.ru

