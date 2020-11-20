Дистанционная стабильность. В Петербурге количество карантинных классов сохраняется на одном уровне

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционный формат обучения перешли 60 классов в 34 школах Петербурга. Об этом сообщает комитет по образованию Смольного 20 ноября.



Закрыты 17 групп в 13 детских садах. В начале недели не принимали воспитанников 15 групп в 10 детских садах, удалённо учились 64 класса в 27 школах.

Дистанционку по желанию выбрали более 12 тысяч учеников. На начало недели в городе на больничном находились 1354 педагога.