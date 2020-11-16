Двукратный рост за неделю. В Петербурге больше 1000 учителей ушли на больничный

За первую неделю после осенних каникул в Петербурге удвоилось количество учителей, находящихся на больничном.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию Смольного 16 ноября, по данным на конец прошлой недели болели 1354 педагога. Начиналась вторая четверть с 587 учителей на больничном.



При этом число классов на карантине из-за коронавируса и ОРВИ в городе сокращается. Сегодня учились дистанционно 64 класса в 27 школах.

