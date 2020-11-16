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16.11.2020 14:37
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Двукратный рост за неделю. В Петербурге больше 1000 учителей ушли на больничный

За первую неделю после осенних каникул в Петербурге удвоилось количество учителей, находящихся на больничном.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию Смольного 16 ноября, по данным на конец прошлой недели болели 1354 педагога. Начиналась вторая четверть с 587 учителей на больничном.

При этом число классов на карантине из-за коронавируса и ОРВИ в городе сокращается. Сегодня учились дистанционно 64 класса в 27 школах.

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Комментарии (6)

polinmole
Ха, и при этом даже диспансеризацию целых классов в школах не отменяют, ходите детки в поликлинику, кто еще по недоразумению здоров. И учителей с собой берите! Бот Беглова мне ответил, что он тут не при чем. Все вопросы к Роспотребпозору.
Burgomistr
Ну все ж правильно.
Все смотрят на нулевого хосударя, а тот за экономику.
А учителей в красную зону без всего. Что не так?
РОНО на удаленку, дабы было кому управлять теми кто останется..
берегите себя, хосудареву дармоеды!
261839681
Сразу было ясно, что афера "1 сентября " ни к чему хорошему не приведёт.
Отдельные ученики заражают учителей, те передают инфекцию всем остальным ученикам, которые разносят её по домам и их родители умирают.
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