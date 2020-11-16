В Петербурге увеличивается число групп в детских садах на карантине

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 64 класса в 27 школах Петербурга перешли на дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 16 ноября.



В городе закрыты 15 групп в 10 детских садах. В конце прошлой недели 69 классов в 33 школах учились удалённо. Не принимали воспитанников 13 групп в 8 детских садах.

Ранее «Фонтанка» писала о зарплатах учителей, которые сократились в новом учебном году.