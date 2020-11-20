Просившего соблюдать масочный режим муринца убили подло — ножом в спину

«Фонтанке» 20 ноября стали известны некоторые подробности убийства жителя Мурино ковид-диссидентом в маршрутке Петербурга.



Так, по данным издания, 53-летний заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра, скорее всего, скончался от единственного ножевого ранения. Убийца ударил жертву подло — в спину. Безжизненное тело было найдено в десять вечера 17 ноября у дома 10/1 по Индустриальному проспекту.



По подозрению задержан 40-летний житель Оренбургской области. Следствие считает, что убитый сделал замечание ему и его подруге в маршрутном автобусе. Житель Мурино попросил пару надеть маски и не обострять ситуацию с коронавирусом в городе своим безрассудством. В маршрутке завязалась ссора, которая переросла в драку уже на улице. Задержанный уже был ранее судим за наркотики и нанесение тяжких телесных, теперь в отношении него возбуждено дело об убийстве.

