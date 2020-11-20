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Просившего соблюдать масочный режим муринца убили подло — ножом в спину

«Фонтанке» 20 ноября стали известны некоторые подробности убийства жителя Мурино ковид-диссидентом в маршрутке Петербурга.

Так, по данным издания, 53-летний заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра, скорее всего, скончался от единственного ножевого ранения. Убийца ударил жертву подло — в спину. Безжизненное тело было найдено в десять вечера 17 ноября у дома 10/1 по Индустриальному проспекту.

По подозрению задержан 40-летний житель Оренбургской области. Следствие считает, что убитый сделал замечание ему и его подруге в маршрутном автобусе. Житель Мурино попросил пару надеть маски и не обострять ситуацию с коронавирусом в городе своим безрассудством. В маршрутке завязалась ссора, которая переросла в драку уже на улице. Задержанный уже был ранее судим за наркотики и нанесение тяжких телесных, теперь в отношении него возбуждено дело об убийстве.

На странице оренбуржца в социальной сети установлена аватарка с изображением двустволки после выстрела и надписью «Я всегда хотел отвечать людям добром, но жизнь научила меня отвечать взаимностью».

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Комментарии (7)

Zmeika
ужасно..
dragvs
Убийство второй степени, оно должно сидеть вплоть до пожизненного. В России же оно выйдет через пару лет и снова кого-нибудь убьет...
261217951
Для бухого всегда повод найдется докапаться.
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