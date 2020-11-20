Просьба надеть маски в петербургской маршрутке обернулась для просителя смертью от ножевых. Задержаны двое

Описываемые события происходили три дня назад. Тогда в 10 вечера полиции стало известно о трупе с ножевыми ранениями у дома 10 на Индустриальном проспекте. Была установлена личность погибшего. Им оказался 53-летний житель Мурино, работавший заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Возбудили дело по статье «Убийство».

Полиция Петербурга задержала двоих приезжих из Оренбургской области по делу об убийстве жителя Мурино. Всадить нож в мужчину могли из-за просьбы надеть маски в маршрутном автобусе. Подробности 20 ноября сообщает ГУ МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след двоих жителей Оренбуржья — 40-летнего мужчины и его 34-летней подруги. Удалось восстановить события того вечера. Потерпевший возвращался с корпоратива на маршрутке, в дороге у него возник конфликт с двумя пассажирами из-за того, что он попросил их надеть маски.



Взаимные оскорбления переросли в драку, которая продолжилась уже на улице на Индустриальном проспекте. В результате 53-летнему мужчине было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался.



Мужчина и женщина были задержаны 18 ноября. Первый ранее судим за наркотики и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие считает, что именно он всадил нож в жителя Мурино.

