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6 млрд на «Невскую ратушу». Беглов своей поправкой в проект бюджета ускорил выкуп помещений для чиновников у ВТБ

Губернаторская поправка к корректировке бюджета 2020 года предусматривает увеличение расходов комитета имущественных отношений на 8,4 млрд рублей. 6,2 млрд — досрочное погашение задолженности по выкупу помещений в «Невской ратуше».

Как видно в опубликованном 19 ноября варианте адресной инвестиционной программы, на 8,2 млрд увеличилась строчка «расходы на приобретение объектов недвижимости». Как рассказал «Фонтанке» собеседник в имущественном блоке, речь идет о погашении задолженности города по выкупу помещений «Невской ратуши». Остальные 2,2 млрд, как уже писала «Фонтанка», — это возвращение средств на строительство развязок ЗСД, которые были сняты в ходе весеннего секвестра.

Напомним, территорию в 6 га на пересечении Дегтярного переулка и Новгородской улицы застраивал «ВТБ Девелопмент», финансировал работы банк ВТБ. Здание предназаначалось для переезда ряда комитетов Смольного. В ходе строительства поднимался вопрос о переуступке доли города стороннему инвестору, а список комитетов, которые должны были паковать вещи, постоянно менялся.

Изначально стоимость помещений называлась в размере 14 млрд рублей. Однако в 2018 году была озвучена сумма в 20,4 млрд: было решено, что Смольный будет расплачиваться за выкуп помещений с «ВТБ Девелопмент»в течение десяти лет. Оплата производится раз в год. Ставка составляет 9,5% годовых от остатка неоплаченной суммы договора на момент платежа. В октябре 2018 года тогда еще врио губернатора Александр Беглов договорился с председателем правления ВТБ Андреем Костиным о снижении ставки на процент. При этом город заявлял, что готов выкупить помещения досрочно, чтобы сэкономить на процентах за рассрочку.

За последние недели к промежуточному результату пришли как минимум два крупных инфраструктурных проекта Смольного и ВТБ. Стороны договорились о создании совместного предприятия для строительства метро в городе в статусе единственного поставщика. А накануне было подписано допсоглашение к концессии по ЗСД, которое должно начать реализацию Широтной магистрали скоростного движения.

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Комментарии (3)

piterez
Кошелек, кошелек, кто хозяин твой, скажи?
Да всю правду доложи!
Мой хозяин - ВТБ, пополняется вполне
Из бюджетов городских, ловких трюков БеглоВЫХ,
В кошелек засунут руки - близкие к кормушке люди...
***_555
И забрал у проектирования и строительства метро. Всё себе. И втб.
ded morze
Видите Шура что можно сделать из простого трамвайного кольца...
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