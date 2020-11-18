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СКА прервал серию из четырех побед, проиграв дома «Трактору»

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора», который проходил в Санкт-Петербурге в среду, 18 ноября. Армейцы с Невы уступили со счетом 0:1.

Единственный гол на 53-й минуте забил Томаш Гика. Вратарь СКА Ярослав Аскаров отбил 21 бросок по своим воротам.

Для «Трактора» это пятая победа подряд. В свою очередь, СКА прервал свою победную серию из четырех игр.

Следующую встречу петербургский клуб проведет 22 ноября против хабаровского «Амура».

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