Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора», который проходил в Санкт-Петербурге в среду, 18 ноября. Армейцы с Невы уступили со счетом 0:1.
В равной и тягучей игре все же не смогли распечатать ворота Трактора. Уступаем с минимальным счетом, но домашняя серия продолжается. Ждем вас на трибунах в следующих играх! pic.twitter.com/bowvgByRep— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 18, 2020
Единственный гол на 53-й минуте забил Томаш Гика. Вратарь СКА Ярослав Аскаров отбил 21 бросок по своим воротам.
Для «Трактора» это пятая победа подряд. В свою очередь, СКА прервал свою победную серию из четырех игр.
Следующую встречу петербургский клуб проведет 22 ноября против хабаровского «Амура».