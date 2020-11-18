Правительство выбрало кандидата на пост главы «Аэрофлота». Бывшему министру транспорта тоже нашлось место

Правительство предложило назначить гендиректором «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, который только в марте 2020-го возглавил Государственную транспортную лизинговую компанию. Об этом 18 ноября пишет РБК.
Ранее бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев перешел на должность министра транспорта, заняв место Евгения Дитриха. Полубояринов уже работал в авиакомпании — с 2000 по 2009 годы, закончил заместителем гендиректора. В 2009-м перешел в ВЭБ, где в 2012 году стал первым зампредом. В марте 2020-го возглавил ГТЛК. СМИ писали о возможном назначении Полубояринова еще в начале ноября.
При этом, как передает РИА Новости, пост главы ГТЛК достанется экс-министру транспорта Евгению Дитриху.