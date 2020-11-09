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09.11.2020 12:34
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СМИ: Глава ГТЛК Михаил Полубояринов может возглавить «Аэрофлот»

Глава государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Полубояринов может занять пост гендиректора «Аэрофлота». Об этом со ссылкой на источники в авиакомпании и в одной из ее компаний-партнеров сообщает Forbes 9 ноября.

По данным издания, на данный момент Михаил Полубояринов «основной кандидат» на должность. До ГТЛК он работал зампредседателя в ВЭБ.РФ, был заместителем гендиректора «Аэрофлота» по финансам и планированию, а также возглавлял советы директоров «РусГидро» и «Зарубежнефти». Сейчас он также входит в совет директоров перевозчика.

Как ранее писала «Фонтанка», нынешний гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев может возглавить Минтранс. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил его кандидатуру на утверждение Госдумы.

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Комментарии (1)

Barmaley_5e4d0211d3423
"Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец."
(с)

Вспомнилось. Из классики.
Без намёков ...
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