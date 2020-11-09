СМИ: Глава ГТЛК Михаил Полубояринов может возглавить «Аэрофлот»

Глава государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Полубояринов может занять пост гендиректора «Аэрофлота». Об этом со ссылкой на источники в авиакомпании и в одной из ее компаний-партнеров сообщает Forbes 9 ноября.



По данным издания, на данный момент Михаил Полубояринов «основной кандидат» на должность. До ГТЛК он работал зампредседателя в ВЭБ.РФ, был заместителем гендиректора «Аэрофлота» по финансам и планированию, а также возглавлял советы директоров «РусГидро» и «Зарубежнефти». Сейчас он также входит в совет директоров перевозчика.