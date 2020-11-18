FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Полиция Петербурга задержала 16-летнего Гестапо. Подозреваемый в нападении на дворников-мигрантов — первокурсник медколледжа

Сотрудники Следственного комитета Петербурга совместно с оперативниками уголовного розыска задержали 16-летнего подростка по прозвищу Гестапо, на которого несколькими днями ранее, как на организатора разбойных нападений на дворников-мигрантов, указали его юные адепты.

Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, он попал в руки полиции по месту жительства — в Ломоносовском районе Ленобласти. В Петербурге он мог бывать не только для проведения так называемых «зачисток», но и по учебным делам. Задержанный — студент первого курса Медицинского колледжа имени Бехтерева.

Полицейские также отыскали еще одного предполагаемого участника акций, его 16-летнего сокурсника по прозвищу Шварц. Последнего поймали недалеко от их альма-матер и мест, где, как правило, и происходили нападения — на Ленинском проспекте.

Во время обысков было найдено то, во что облачались и что брали с собой на акции юные вершители чужих судеб: черные маски с прорезями для глаз, напульсники с изображением коловрата, нож, травматический пистолет, а также телефоны, ноутбук и системный блок, на котором среди удаленных файлов есть материалы с нацистской символикой.

В уголовном деле к статье о разбое добавилась статья о хулиганстве. Трое уже находятся под домашним арестом.

Как ранее писала «Фонтанка», жертвами юношей, как правило, становились работающие дворниками мигранты, чуть реже — бездомные. Во время дачи показаний задержанные заявили, что проводили некие акции, которые сами именовали «Зачисткой Петербурга от нерусских», а также указали на знакомство с неким молодым человеком по прозвищу Гестапо, якобы и выступавшим организатором нападений. Помимо этого, подростки вели активную жизнь в социальных сетях, где открыто заявляли о своих правых взглядах. Их аккаунты изучают сотрудники Центра «Э». Более подробно об этой истории читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

W Bons
дети в подвале играли в ... но тогда страдал сантехник Потапов
Кельт
Мировоззрение А. А. Шикльгрубера весьма популярно среди маргиналов. Дедушка Бланк в этп плане безнадежно отстаёт.
Владислав М
Не хотел бы я лечиться у такого медика.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний