Полиция Петербурга задержала 16-летнего Гестапо. Подозреваемый в нападении на дворников-мигрантов — первокурсник медколледжа

Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, он попал в руки полиции по месту жительства — в Ломоносовском районе Ленобласти. В Петербурге он мог бывать не только для проведения так называемых «зачисток», но и по учебным делам. Задержанный — студент первого курса Медицинского колледжа имени Бехтерева.

Сотрудники Следственного комитета Петербурга совместно с оперативниками уголовного розыска задержали 16-летнего подростка по прозвищу Гестапо, на которого несколькими днями ранее, как на организатора разбойных нападений на дворников-мигрантов, указали его юные адепты.

Полицейские также отыскали еще одного предполагаемого участника акций, его 16-летнего сокурсника по прозвищу Шварц. Последнего поймали недалеко от их альма-матер и мест, где, как правило, и происходили нападения — на Ленинском проспекте.

Во время обысков было найдено то, во что облачались и что брали с собой на акции юные вершители чужих судеб: черные маски с прорезями для глаз, напульсники с изображением коловрата, нож, травматический пистолет, а также телефоны, ноутбук и системный блок, на котором среди удаленных файлов есть материалы с нацистской символикой.

В уголовном деле к статье о разбое добавилась статья о хулиганстве. Трое уже находятся под домашним арестом.

Как ранее писала «Фонтанка», жертвами юношей, как правило, становились работающие дворниками мигранты, чуть реже — бездомные. Во время дачи показаний задержанные заявили, что проводили некие акции, которые сами именовали «Зачисткой Петербурга от нерусских», а также указали на знакомство с неким молодым человеком по прозвищу Гестапо, якобы и выступавшим организатором нападений. Помимо этого, подростки вели активную жизнь в социальных сетях, где открыто заявляли о своих правых взглядах. Их аккаунты изучают сотрудники Центра «Э». Более подробно об этой истории читайте на «Фонтанке».