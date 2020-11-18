Суд в Петербурге отправил под домашний арест подростков, нападавших на дворников-мигрантов

Троих подростков, которые, вооружившись газовыми баллончиками, ради денег избивали дворников-мигрантов, отправили под домашний арест. Об этом 18 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Подобную меру пресечения, которая будет действовать до 15 января 2020 года, им избрал Кировский районный суд. Подозреваемые в разбое не возражали против домашнего ареста.

Как ранее писала «Фонтанка», жертвами юношей, как правило, становились работающие дворниками мигранты, чуть реже — бездомные. Во время дачи показаний задержанные заявили, что проводили некие акции, которые сами именовали «Зачисткой Петербурга от нерусских», а также указали на знакомство с неким молодым человеком по прозвищу Гестапо, якобы и выступавшим организатором нападений. Помимо этого, подростки вели активную жизнь в социальных сетях, где открыто заявляли о своих правых взглядах. Их аккаунты изучают сотрудники Центра «Э».