FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Суд в Петербурге отправил под домашний арест подростков, нападавших на дворников-мигрантов

Троих подростков, которые, вооружившись газовыми баллончиками, ради денег избивали дворников-мигрантов, отправили под домашний арест. Об этом 18 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подобную меру пресечения, которая будет действовать до 15 января 2020 года, им избрал Кировский районный суд. Подозреваемые в разбое не возражали против домашнего ареста.

Как ранее писала «Фонтанка», жертвами юношей, как правило, становились работающие дворниками мигранты, чуть реже — бездомные. Во время дачи показаний задержанные заявили, что проводили некие акции, которые сами именовали «Зачисткой Петербурга от нерусских», а также указали на знакомство с неким молодым человеком по прозвищу Гестапо, якобы и выступавшим организатором нападений. Помимо этого, подростки вели активную жизнь в социальных сетях, где открыто заявляли о своих правых взглядах. Их аккаунты изучают сотрудники Центра «Э».

Более подробно об этой истории читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Komarinsk2019
Зря. Надо было бы присудить поработать за этих дворников...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний