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14.11.2020 18:28
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Зачищали Петербург от нерусских. Школьники, травившие газом дворников-мигрантов, дают показания на Гестапо

Центр «Э» угомонил подростков, кто «спасал» город от бездомных и гастарбайтеров. «Фонтанка» показывает их же съемки, а предсказывает возрождение «коричневой» моды.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Петербуржцам трудно вспомнить, когда последний раз они видели бритых молодых людей в бомберах и тяжелых ботинках. Кто лет 15 назад стилем подчеркивал свою принадлежность к субкультуре скинхедов. Это же давно не стильно. Но накануне, 13 ноября, в Петербурге появилось одно уголовное дело. Формально — по разбою, фактически же — по коричневому экстремизму.

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка.ру»

Задержанным немного — по 17 лет двум красавцам из школы № 380 Красносельского района, 16 годочков — студенту техникума «Автосервиса». На видео — именно они. Сегодня им вменили несколько эпизодов, по факту — за ними еще есть. Все жертвы — или дворники-мигранты с Ленинского проспекта, или вообще бездомные. И в основном пожилые. Они же точно не ответят. Кстати, культовая антиутопия Стенли Кубрика «Заводной апельсин» тоже начиналась с нападения на опустившегося пьяницу в подземном переходе.

Журналисты «Фонтанки» чуть-чуть, но подсмотрели показания юношей. Раз Роскомнадзор не дает нам права называть имена несовершеннолетних, то хочется представить их прозвища: Алеша Черный, Женя Шмайсер (автомат немецкой пехоты времен ВОВ) и, наконец, Безжалостный убийца. Последнее, по крайней мере, доходчивей.

Не скажем, что сразу, но трое как один сообщили оперативникам примерно следующее: они знакомы с неким молодым человеком с говорящей кличкой Гестапо. Этот-то и предложил провести очередную акцию. Именовали событие незатейливо, но не без идеологии — «Зачистка Петербурга от нерусских». Но даже здесь нашлось место сантиментам — выбрали 12 ноября, так как у одного из них, того самого Шмайсера, был день рождения.

Чтобы отпраздновать как хочется, встретились под вечер у станции метро «Кировский завод» и пошли спасать мир. То есть били и заливали газом. Другое дело, что Гестапо не приехал. Но он позвонил — предупредил, что простудился. Главное, чтобы не коронавирус. Его же на днях рано утром разбудят неприятным звонком в дверь.

В принципе, это всё, но и этого достаточно.

Что касается их портретов в соцсетях, то здесь ничего особенного — общие для подростков увлечения майнкрафтом и супергероями. Как минимум один из них очень интересуется оружием. Если покопаться глубже, на одной из страниц размещена фотография, где ньюсмейкер, будучи еще совсем ребенком, одет в форму цвета хаки и держит в руках автомат Калашникова. Хоть патриотичнее Шмайсера. Есть у них и другие аккаунты «ВКонтакте», под вымышленными именами. Они благоразумно закрыты. Собеседник «Фонтанки» в уголовном розыске сообщил, что «там-то все прелести неонацизма и выставлены». С опером поговорили еще немного.

— Чем тоньше экономика, тем толще берцы, — запомнилось «Фонтанке».

Согласно базам ГУ МВД, до 13 ноября никто из них не привлекался. По месту жительства характеризуются положительно.

Инна Метелькова, Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

178891752
Куда и кому денежки на адвоката и на грев перечислить ?
anti hype
если государство от гастарбайтеров не защищает то это пытаются делать школьники которых государство за это наказывает
Гастарбайтеры в РФ хозяева жизни
Olen
Если государство не желает вбивать в тупые бошки необразованного плебса нужную государству идеологию, то туда будет попадать и успешно произрастать любой экстремистский мусор от фашизма до идей ИГИЛ.

Natura ablwrret vacuum. Аристотель 300 лет до н. э.!!!
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