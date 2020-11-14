Зачищали Петербург от нерусских. Школьники, травившие газом дворников-мигрантов, дают показания на Гестапо
Центр «Э» угомонил подростков, кто «спасал» город от бездомных и гастарбайтеров. «Фонтанка» показывает их же съемки, а предсказывает возрождение «коричневой» моды.
Петербуржцам трудно вспомнить, когда последний раз они видели бритых молодых людей в бомберах и тяжелых ботинках. Кто лет 15 назад стилем подчеркивал свою принадлежность к субкультуре скинхедов. Это же давно не стильно. Но накануне, 13 ноября, в Петербурге появилось одно уголовное дело. Формально — по разбою, фактически же — по коричневому экстремизму.
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
Задержанным немного — по 17 лет двум красавцам из школы
Журналисты «Фонтанки» чуть-чуть, но подсмотрели показания юношей. Раз Роскомнадзор не дает нам права называть имена несовершеннолетних, то хочется представить их прозвища: Алеша Черный, Женя Шмайсер (автомат немецкой пехоты времен ВОВ) и, наконец, Безжалостный убийца. Последнее, по крайней мере, доходчивей.
Не скажем, что сразу, но трое как один сообщили оперативникам примерно следующее: они знакомы с неким молодым человеком с говорящей кличкой Гестапо. Этот-то и предложил провести очередную акцию. Именовали событие незатейливо, но не без идеологии — «Зачистка Петербурга от нерусских». Но даже здесь нашлось место сантиментам — выбрали 12 ноября, так как у одного из них, того самого Шмайсера, был день рождения.
Чтобы отпраздновать как хочется, встретились под вечер у станции метро «Кировский завод» и пошли спасать мир. То есть били и заливали газом. Другое дело, что Гестапо не приехал. Но он позвонил — предупредил, что простудился. Главное, чтобы не коронавирус. Его же на днях рано утром разбудят неприятным звонком в дверь.
В принципе, это всё, но и этого достаточно.
Что касается их портретов в соцсетях, то здесь ничего особенного — общие для подростков увлечения майнкрафтом и супергероями. Как минимум один из них очень интересуется оружием. Если покопаться глубже, на одной из страниц размещена фотография, где ньюсмейкер, будучи еще совсем ребенком, одет в форму цвета хаки и держит в руках автомат Калашникова. Хоть патриотичнее Шмайсера. Есть у них и другие аккаунты «ВКонтакте», под вымышленными именами. Они благоразумно закрыты. Собеседник «Фонтанки» в уголовном розыске сообщил, что «там-то все прелести неонацизма и выставлены». С опером поговорили еще немного.
— Чем тоньше экономика, тем толще берцы, — запомнилось «Фонтанке».
Согласно базам ГУ МВД, до 13 ноября никто из них не привлекался. По месту жительства характеризуются положительно.
Инна Метелькова, Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»