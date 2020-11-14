Петербуржцам трудно вспомнить, когда последний раз они видели бритых молодых людей в бомберах и тяжелых ботинках. Кто лет 15 назад стилем подчеркивал свою принадлежность к субкультуре скинхедов. Это же давно не стильно. Но накануне, 13 ноября, в Петербурге появилось одно уголовное дело. Формально — по разбою, фактически же — по коричневому экстремизму.

Задержанным немного — по 17 лет двум красавцам из школы № 380 Красносельского района, 16 годочков — студенту техникума «Автосервиса». На видео — именно они. Сегодня им вменили несколько эпизодов, по факту — за ними еще есть. Все жертвы — или дворники-мигранты с Ленинского проспекта, или вообще бездомные. И в основном пожилые. Они же точно не ответят. Кстати, культовая антиутопия Стенли Кубрика «Заводной апельсин» тоже начиналась с нападения на опустившегося пьяницу в подземном переходе.

Журналисты «Фонтанки» чуть-чуть, но подсмотрели показания юношей. Раз Роскомнадзор не дает нам права называть имена несовершеннолетних, то хочется представить их прозвища: Алеша Черный, Женя Шмайсер (автомат немецкой пехоты времен ВОВ) и, наконец, Безжалостный убийца. Последнее, по крайней мере, доходчивей.



Не скажем, что сразу, но трое как один сообщили оперативникам примерно следующее: они знакомы с неким молодым человеком с говорящей кличкой Гестапо. Этот-то и предложил провести очередную акцию. Именовали событие незатейливо, но не без идеологии — «Зачистка Петербурга от нерусских». Но даже здесь нашлось место сантиментам — выбрали 12 ноября, так как у одного из них, того самого Шмайсера, был день рождения.



Чтобы отпраздновать как хочется, встретились под вечер у станции метро «Кировский завод» и пошли спасать мир. То есть били и заливали газом. Другое дело, что Гестапо не приехал. Но он позвонил — предупредил, что простудился. Главное, чтобы не коронавирус. Его же на днях рано утром разбудят неприятным звонком в дверь.

