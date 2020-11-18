Задержанный 18 ноября по подозрению в нападении на гостей Петербурга фехтовальщик, как выяснила «Фонтанка», изготовил всё холодное оружие для сериала «Мушкетёры Екатерины». Фильм был снят в 2007 году режиссёром Алексеем Карелиным.



Главные героини этой истории — четыре фрейлины Екатерины Великой. Императрица поручает им самые сложные и деликатные дела, с которыми не справляются многочисленные мужчины из ее окружения. Фрейлины умеют всё, но обычно им приходится действовать шпагой.

