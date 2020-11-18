Задержанный 18 ноября по подозрению в нападении на гостей Петербурга фехтовальщик, как выяснила «Фонтанка», изготовил всё холодное оружие для сериала «Мушкетёры Екатерины». Фильм был снят в 2007 году режиссёром Алексеем Карелиным.
Главные героини этой истории — четыре фрейлины Екатерины Великой. Императрица поручает им самые сложные и деликатные дела, с которыми не справляются многочисленные мужчины из ее окружения. Фрейлины умеют всё, но обычно им приходится действовать шпагой.
О том, что именно петербуржец изготовил реквизит для картины, «Фонтанке» рассказал близкий знакомый задержанного, генеральный директор Международной академии фехтовальных искусств Сергей Мишенёв.
«В сериале «Мушкетеры Екатерины» всё используемое бутафорское холодное оружие изготовлено Димой. Его изделия используются и в других кино- и театральных проектах, а также на спортивной сцене артистического фехтования», — отметил руководитель академии.
42-летний фехтмейстер и мастер ковки был помещён в изолятор около пяти утра 18 ноября. Его подозревают в разбое. Якобы петербуржец серьёзно ранил ножом граждан Азербайджана 44 и 52 лет, а также отобрал у них телефоны на проспекте Ударников. При обыске у него изъяли 192 единицы клинкового холодного оружия.