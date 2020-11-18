По подозрению в нападении на южан задержан петербургский фехтовальщик. Оперативники забрали у него под две сотни шпаг

Петербургские оперативники задержали 42-летнего фехтмейстера по подозрению в нападении с ножом на двух граждан Азербайджана. После встречи с мастером они были госпитализированы в тяжёлом состоянии с проспекта Ударников три дня назад.
Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, накануне вечером полиция пришла в дом
В паблике мастерской «оружейник с 20-летним стажем» рассказывает о себе довольно подробно. В конце 90-х начал посещать клуб исторического фехтования, где и попробовал ковать. Затем его взяли в небольшую кузницу. Одновременно с этим Жером трудился поваром в ресторане. Признаётся, совмещать было тяжело. Но в конечном счёте кузнец заслужил уважение в профессиональных кругах, а затем увлёкся реконструкцией.
Напомним, дело по статье «Разбой» было возбуждено 15 ноября после драки у дома