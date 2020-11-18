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По подозрению в нападении на южан задержан петербургский фехтовальщик. Оперативники забрали у него под две сотни шпаг

Петербургские оперативники задержали 42-летнего фехтмейстера по подозрению в нападении с ножом на двух граждан Азербайджана. После встречи с мастером они были госпитализированы в тяжёлом состоянии с проспекта Ударников три дня назад.

Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, накануне вечером полиция пришла в дом № 29/1 по проспекту Наставников за кузнецом, реконструктором и фехтовальщиком, которого в узких кругах все знают как Жерома. Мужчину взяли прямо в парадной, а затем пошли обыскивать квартиру. В итоге оперативники изъяли у него «Маузер», пару мушкетов, порох и 192 единицы холодного оружия. Судя по странице мастера, в основном это были шпаги, которые он сам куёт, а также коллекционирует. Около пяти утра 18 ноября Жерома поместили в изолятор.

В паблике мастерской «оружейник с 20-летним стажем» рассказывает о себе довольно подробно. В конце 90-х начал посещать клуб исторического фехтования, где и попробовал ковать. Затем его взяли в небольшую кузницу. Одновременно с этим Жером трудился поваром в ресторане. Признаётся, совмещать было тяжело. Но в конечном счёте кузнец заслужил уважение в профессиональных кругах, а затем увлёкся реконструкцией.

Напомним, дело по статье «Разбой» было возбуждено 15 ноября после драки у дома № 33 по проспекту Ударников. Когда наряд прибыл на место, двух пострадавших граждан Азербайджана в возрасте 44 и 52 лет уже увозили в больницу. В тяжелом состоянии с ножевыми ранениями в область живота и бедер их госпитализировали в больницу № 3 и в НИИ скорой помощи. Своего обидчика они описали как длинноволосого блондина в пуховике.

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Комментарии (3)

DimDimych
Какая-то мутная история -- уважаемый спец в среде кузнецов, которые очень неплохо зарабатывают, решил отжать мобилы у гостей из Закавказья.
Звучит сюрреалистично.
Агроном аэродрома
"по подозрению в нападении с ножом на двух граждан Азербайджана" - или два азера ошиблись адресом и не на ботана наехать решили?..
264093271
Свободу местному Зорро!
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