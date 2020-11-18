По подозрению в нападении на южан задержан петербургский фехтовальщик. Оперативники забрали у него под две сотни шпаг

Петербургские оперативники задержали 42-летнего фехтмейстера по подозрению в нападении с ножом на двух граждан Азербайджана. После встречи с мастером они были госпитализированы в тяжёлом состоянии с проспекта Ударников три дня назад.



Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, накануне вечером полиция пришла в дом № 29/1 по проспекту Наставников за кузнецом, реконструктором и фехтовальщиком, которого в узких кругах все знают как Жерома. Мужчину взяли прямо в парадной, а затем пошли обыскивать квартиру. В итоге оперативники изъяли у него «Маузер», пару мушкетов, порох и 192 единицы холодного оружия. Судя по странице мастера, в основном это были шпаги, которые он сам куёт, а также коллекционирует. Около пяти утра 18 ноября Жерома поместили в изолятор.

