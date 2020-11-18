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ЗакС поддержал запрет на продажу «веселящего газа» несовершеннолетним

Парламент Петербурга на заседании 18 ноября в первом чтении утвердил введение штрафов за продажу несовершеннолетним закиси азота, сообщает корреспондент «Фонтанки». «Веселящий газ» встал в один ряд с никотинсодержащей продукцией.

Депутаты поддержали дополнение списка запретных для продажи лицам моложе 18 лет веществ закисью азота. Нарушителей ждет штраф. Он составит 3–5 тысяч для рядовых граждан, 10–20 тысяч — для должностных лиц и 30–50 тысяч — для юрлиц. Под закисью азота, согласно тексту законопроекта, понимается динитрогена оксид в газообразной форме.

Также парламент утвердил проект постановления, которым выразил поддержку федеральной инициативе, запрещающей продажу «веселящего газа» для не связанных с медициной целей. Полномочий сделать это региональным законом у ЗакСа нет.

Напомним, в феврале 2020 года парламент искоренял лазейки в законодательстве и запретил продавать несовершеннолетним любую никотинсодержащую продукцию (которая содержит это вещество и предназначена для его потребления любым способом).

В Петербурге в феврале 2019 года Мурад Касымов после употребления «веселящего газа» сел за руль автомобиля и вылетел на пешеходную часть Невского проспекта. В результате погибла женщина из Москвы и американский турист, еще трое получили травмы. Мужчину приговорили к 8,5 годам колонии. В феврале 2020-го ГИБДД задержала водителя на Дворцовой площади: объясняя причину своего бегства, тот заявил, что «шариков каких-то надулся». Баллоны с газом неоднократно изымали в ходе рейдов по Думской улице.

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