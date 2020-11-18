ЗакС поддержал запрет на продажу «веселящего газа» несовершеннолетним

Депутаты поддержали дополнение списка запретных для продажи лицам моложе 18 лет веществ закисью азота. Нарушителей ждет штраф. Он составит 3–5 тысяч для рядовых граждан, 10–20 тысяч — для должностных лиц и 30–50 тысяч — для юрлиц. Под закисью азота, согласно тексту законопроекта, понимается динитрогена оксид в газообразной форме.

Парламент Петербурга на заседании 18 ноября в первом чтении утвердил введение штрафов за продажу несовершеннолетним закиси азота, сообщает корреспондент «Фонтанки». «Веселящий газ» встал в один ряд с никотинсодержащей продукцией.

Также парламент утвердил проект постановления, которым выразил поддержку федеральной инициативе, запрещающей продажу «веселящего газа» для не связанных с медициной целей. Полномочий сделать это региональным законом у ЗакСа нет.

Напомним, в феврале 2020 года парламент искоренял лазейки в законодательстве и запретил продавать несовершеннолетним любую никотинсодержащую продукцию (которая содержит это вещество и предназначена для его потребления любым способом).

В Петербурге в феврале 2019 года Мурад Касымов после употребления «веселящего газа» сел за руль автомобиля и вылетел на пешеходную часть Невского проспекта. В результате погибла женщина из Москвы и американский турист, еще трое получили травмы. Мужчину приговорили к 8,5 годам колонии. В феврале 2020-го ГИБДД задержала водителя на Дворцовой площади: объясняя причину своего бегства, тот заявил, что «шариков каких-то надулся». Баллоны с газом неоднократно изымали в ходе рейдов по Думской улице.