Сбивший «под шариками» на Невском двоих насмерть Касымов надолго отправится в колонию
Водителя, который надышался веселящего газа и без прав поехал кататься по Невскому, приговорили к 8,5 годам колонии. Он должен заплатить штраф и возместить ущерб родственникам погибших.
О приговоре 12 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мурада Каграман оглы Касымова отправили в колонию общего режима на 8,5 лет, на три года лишили права управления автомобилем и оштрафовали на 250 тысяч рублей. Он, как и прежде, признал вину.
При этом гособвинение в прениях просило меньше — шесть лет и 200 тысяч штрафа.
Касымов ночью 24 февраля 2019 года проводил время в барах на Думской, надышался там шариков с веселящим газом, употребил наркотик покрепче и сел за руль BMW, водительских прав у него не было. Как он позже признался, в какой-то момент его просто «выключило», машина зацепила попутные автомобили и оказалась на тротуаре. Погибла гостья из Москвы и гражданин США, еще трое пострадали.
Ещё в сентябре Касымов надеялся, что выступать в суде ему не придётся. Он полностью признал вину, полгода провёл в СИЗО (дольше держать его там не позволял закон, меру пресечения сменили на домашний арест с многочисленными ограничениями) и рассчитывал на особый порядок — рассмотрение в суде дела без допросов и изучения доказательств. Однако адвокаты со стороны потерпевших были против, судья Артем Королев в ходатайстве отказал.
После «манёвра» Касымова полиция не единожды наведывалась на Думскую изымать баллоны с газом, городские власти задумались над тем, чтобы оградить чем-нибудь посущественней проезжую часть Невского проспекта от пешеходной.