Водителя, который надышался веселящего газа и без прав поехал кататься по Невскому, приговорили к 8,5 годам колонии. Он должен заплатить штраф и возместить ущерб родственникам погибших.



О приговоре 12 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мурада Каграман оглы Касымова отправили в колонию общего режима на 8,5 лет, на три года лишили права управления автомобилем и оштрафовали на 250 тысяч рублей. Он, как и прежде, признал вину.



При этом гособвинение в прениях просило меньше — шесть лет и 200 тысяч штрафа.

