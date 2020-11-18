Боярский из «Мерседеса» посоветовал потерявшим работу артистам: «Получать помощь государства стыдно, пошёл бы водить машину»

Разменявший восьмой десяток исполнитель роли Д’Артаньяна и ярый антагонист правил парковки в Петербурге актер Михаил Боярский дал совет тем, кто потерял доходы из-за пандемии, — деньги надо искать самим и от государства ничего не ждать.
«Артисты, жалующиеся на потерю дохода из-за пандемии, должны найти дополнительный источник заработка, но не ждать помощи от государства, — написал он 18 ноября в Instagram. — Я спокойно отношусь к этому всему. Мы богатыми не были и привыкать не стоит. Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины — это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская — все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно — это уже его проблемы. Но просить — ни в коем случае».
По словам Боярского, он лично бы не взял государственную поддержку в любом случае.
«Не могу себе позволить такой роскоши. Если говорить о тех артистах, которые потеряли работу, то, наверное, им нужно как-то помочь. Но я бы не смог принять помощь, нашел бы себе другую работу. Первое, что в голову приходит, — пошел бы водить машину», — заявил актер.
Год назад Боярский продемонстрировал всему городу мушкетёрскую парковку против шерсти на Невском проспекте. Тогда в комментариях был краток, заявив корреспонденту «Фонтанки» на нарушение: «Мне насрать на вас». Полиции потребовалось больше трёх недель, чтобы принять решение о штрафах и рассказать о нём. Впрочем, это ничего не изменило в отношениях артиста с ПДД: его «Мерседес» с тех пор видели припаркованным не по правилам неоднократно.