Боярский из «Мерседеса» посоветовал потерявшим работу артистам: «Получать помощь государства стыдно, пошёл бы водить машину»

Разменявший восьмой десяток исполнитель роли Д’Артаньяна и ярый антагонист правил парковки в Петербурге актер Михаил Боярский дал совет тем, кто потерял доходы из-за пандемии, — деньги надо искать самим и от государства ничего не ждать.



«Артисты, жалующиеся на потерю дохода из-за пандемии, должны найти дополнительный источник заработка, но не ждать помощи от государства, — написал он 18 ноября в Instagram. — Я спокойно отношусь к этому всему. Мы богатыми не были и привыкать не стоит. Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины — это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская — все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно — это уже его проблемы. Но просить — ни в коем случае».