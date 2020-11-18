ЗакС не стал рассматривать законопроект об установлении размера взносов на капремонт парламентом

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 18 ноября отказались рассматривать законопроект, который забрал бы у Смольного полномочия устанавливать минимальный размер платы за капремонт общего имущества многоквартирных домов. Трансляция мероприятия ведется на сайте Мариинского дворца.
Инициативу внес лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Большинство его коллег по парламенту проголосовали против включения вопроса в повестку дня.
«Идет речь о том, чтобы в соответствии с Жилищным кодексом плата за капремонт устанавливалась законом Санкт-Петербурга, а не правительством, как сейчас. Сейчас уже обнародован проект повышения платы на 3 рубля с квадратного метра. Обоснований за этим никаких, и было бы правильно, если мы наконец-то приняли закон, по которому плата устанавливалась законом», — сказал он.
Ранее стало известно, что тарифы на капремонт в Петербурге вырастут на треть, так как в бюджете города на следующий год не закладывают субсидии Фонду капитального ремонта.