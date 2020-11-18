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ЗакС не стал рассматривать законопроект об установлении размера взносов на капремонт парламентом

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 18 ноября отказались рассматривать законопроект, который забрал бы у Смольного полномочия устанавливать минимальный размер платы за капремонт общего имущества многоквартирных домов. Трансляция мероприятия ведется на сайте Мариинского дворца.

Инициативу внес лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Большинство его коллег по парламенту проголосовали против включения вопроса в повестку дня.

«Идет речь о том, чтобы в соответствии с Жилищным кодексом плата за капремонт устанавливалась законом Санкт-Петербурга, а не правительством, как сейчас. Сейчас уже обнародован проект повышения платы на 3 рубля с квадратного метра. Обоснований за этим никаких, и было бы правильно, если мы наконец-то приняли закон, по которому плата устанавливалась законом», — сказал он.

Ранее стало известно, что тарифы на капремонт в Петербурге вырастут на треть, так как в бюджете города на следующий год не закладывают субсидии Фонду капитального ремонта.

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Комментарии (12)

mi_maleta
присели на тему сбора денег и никакого ремонта, балконы, штукатурка, фасады - все обваливается. Бюджеты осваиваются, город разрушается, временщикам от власти плевать на это.
dedmoroz_5e4d8827384c2
не верно, владелец основной части жилфонда (домов) - город, эксплуатирует и обслуживает - город, городу сверху виднее , в каком доме и что надо ремонтировать в первую очередь, где авариная ситуация, а где можно подождать, это самая эффективная система, только надо вернуть 50% со-финансирования бюджета Фонду или вообще дать ему 100% из налогов жителей на программы капремонта, отменив плату за КР, .... а жильцу/владельцу принадлежит объём воздуха между стенками с раковиной и унитазом, кроме ТСЖ

система работает отлично на жителей, поэтому её и надо олигархам разрушить , руины продать/расселить, построить новодел и продать))
Klaus_Nesanta
вот и все, что следует знать о большинстве депутатов
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