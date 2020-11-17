Найденную с помощью чайного пакетика трещину на МКС заклеили фольгой и резиной

Ремонт трещины в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции подходит к логическому завершению. После экспериментов со скотчем и пластилином утечку воздуха останавливают фольгой и резиной.



Как сообщили в «Роскосмосе» 17 ноября, экипаж МКС установил новую заплатку на трещину в модуле «Звезда». Предполагается, что после контрольных замеров уровня атмосферы и на основе тех данных, которые космонавты передали специалистам на Землю, причина утечки будет устранена, пишет РИА «Новости».