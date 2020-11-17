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Найденную с помощью чайного пакетика трещину на МКС заклеили фольгой и резиной

Ремонт трещины в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции подходит к логическому завершению. После экспериментов со скотчем и пластилином утечку воздуха останавливают фольгой и резиной.

Как сообщили в «Роскосмосе» 17 ноября, экипаж МКС установил новую заплатку на трещину в модуле «Звезда». Предполагается, что после контрольных замеров уровня атмосферы и на основе тех данных, которые космонавты передали специалистам на Землю, причина утечки будет устранена, пишет РИА «Новости».

Запись переговоров космонавтов с Землёй транслировало американское космическое агентство NASA. Сергей Рыжиков, в октябре принявший командование МКС, сообщил, что нашёл подходящую заплатку в виде гибкого диска из алюминиевой фольги с резиной в центре. Земля просила его наклеить заплатку так, чтобы не было складок и пузырьков воздуха.

Небольшую утечку воздуха на российском модуле МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. Сообщалось, что брешь крошечная — около 0,6–0,8 мм. Зазор искали с помощью пакетов, латали возможное место прорехи пластилином и заклеивали все сварочные швы модуля скотчем. Трещину в промежуточной камере выдал чайный пакетик. К октябрю её размер составил около 4 см. Место снова клеили термостойким скотчем, позже прикрыли полиэтиленом.

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