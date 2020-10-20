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20.10.2020 16:04
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В Роскосмосе назвали размер трещины на МКС, через которую год уходит воздух. Она выросла более чем в четыре раза

Трещина, через которую утекает воздух из отсека российского модуля «Звезда» на МКС, составляет порядка четырёх сантиметров. Об этом 20 октября сообщили в Роскосмосе.

«Подтверждаем информацию, что размер трещины до 4 сантиметров. Станции и экипажу ничего не угрожает», — приводит РИА Новости ответ госкорпорации.

Небольшую утечку воздуха на российском модуле МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. Сообщалось, что брешь крошечная — около 0,6–0,8 мм. Однако к октябрю этого года давление стало падать примерно на 7 миллиметров каждый час, а скорость утечки выросла в пять раз. Зазор искали с помощью пакетов, латали возможное место прорехи пластилином и заклеивали все сварочные швы модуля скотчем. Трещину в промежуточной камере выдал чайный пакетик. Место, к которому его притянуло, снова клеили термостойким скотчем, позже прикрыли полиэтиленом, что позволило снизить утечку вдвое.

Трещина — не единственная проблема на МКС. Накануне там задымился пылесос, отказала система получения кислорода, на модуле «Звезда» снова барахлил туалет. Его успели починить, а вот с кислородной системой сложнее — в ней закончилась вода.

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Комментарии (4)

USSR_forever
клеить надо не внутри, а снаружи, идиоты.
Evgraf
А что с трещиной, в которую уходят бабки?
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