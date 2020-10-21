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21.10.2020 01:08
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Пост сдал — пост принял. Российский космонавт получил «ключ» от МКС

Командование Международной космической станцией принял российский космонавт Сергей Рыжиков. Во вторник, 20 октября, он получил символический ключ от МКС от уже бывшего командира, американского астронавта Криса Кэссиди.

Символическая церемония прошла в американском модуле Destiny в присутствии всех шести членов объединенного экипажа. Трансляция велась на сайте NASA. Рыжиков отметил, что «ключ» от МКС напоминает ему времена, когда он был лётчиком и хранил ключ от неба, но сейчас это ключ от космоса.

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вместе с астронавтом NASA Кэтлин Рубинс прибыли на МКС 14 октября на пилотируемом корабле «Союз МС-17», который установил мировой рекорд времени полёта к станции. Сообщалось, что Рыжиков взял с собой Евангелие, камень с горы Фавор и пакет с землей.

Уже бывший командир МКС Кэссиди вместе с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером должны вернуться на Землю 22 октября после миссии продолжительностью в 196 дней. Для Вагнера это был первый полёт, он активно делился фотографиями и впечатлениями. Космонавт заверил, что сдал «вахту» Сергею Кудь-Сверчкову, который «подхватит мяч и закинет его дальше».

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