Глава Роскосмоса написал о мировом рекорде времени полета к МКС
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин поблагодарил коллег за работу, которая позволила поставить мировой рекорд по времени полета ракеты к Международной космической станции (МКС).
«Спасибо всем моим товарищам: от главных конструкторов до рядовых стартовиков - за ответственный подход к делу, самоотверженную работу, умение рисковать и, как следствие, за блестящий результат - установленный мировой рекорд скорости космического полёта», — написал он Twitter.
Спасибо всем моим товарищам: от главных конструкторов до рядовых стартовиков - за ответственный подход к делу, самоотверженную работу, умение рисковать и, как следствие, за блестящий результат - установленный мировой рекорд скорости косиического полёта pic.twitter.com/y7BkAvkWa3— РОГОЗИН (@Rogozin) October 14, 2020
14 октября в 08:45:04 по московскому времени стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17». В основной экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
Общее время от запуска до стыковки составило 3 часа и 3 минуты, что стало новым рекордом по полетам к Международной космической станции (МКС). Предыдущий рекорд принадлежит грузовому кораблю «Прогресс МС-15», которому понадобилось 3 часа и 18 минут.