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14.10.2020 22:00
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Глава Роскосмоса написал о мировом рекорде времени полета к МКС

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин поблагодарил коллег за работу, которая позволила поставить мировой рекорд по времени полета ракеты к Международной космической станции (МКС).

«Спасибо всем моим товарищам: от главных конструкторов до рядовых стартовиков - за ответственный подход к делу, самоотверженную работу, умение рисковать и, как следствие, за блестящий результат - установленный мировой рекорд скорости космического полёта», — написал он Twitter.

14 октября в 08:45:04 по московскому времени стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17». В основной экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Общее время от запуска до стыковки составило 3 часа и 3 минуты, что стало новым рекордом по полетам к Международной космической станции (МКС). Предыдущий рекорд принадлежит грузовому кораблю «Прогресс МС-15», которому понадобилось 3 часа и 18 минут.

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Комментарии (5)

wasya
Ржу с либерды)) Как их разрывает от безобидного поста Рогозина)
Василий Марущак
Сон, вызванный полётом космонавта с монтировкой вокруг земли, за секунду до пробуждения.
Nationalverrater_2
Фальшивое, надутое трепло, паразитирующее на советских наработках 50 летней давности . Батуты! Москвошвея ! Щщаа мы как полетим !!! Вот - вот ! Трепещи, Америка !
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