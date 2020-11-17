Законопроект, который вводит в новые конституционные ограничения на соискание должности президента России, внесён в Госдуму во вторник, 17 ноября, сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Документ соавторов «путинских» поправок опубликован в базе законопроектов на сайте Госдумы. «Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства», — гласит одна из поправок законопроекта.

При этом запрет на иностранное гражданство в прошлом не распространяется на крымчан и жителей иных территорий, которые «приняты в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом».

В этом же наборе законодательных изменений оказалась и нашумевшая «поправка Терешковой», которая позволяет Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году. Причём новый срок будет считаться «первым».

«Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением», — юридически развёрнута мысль про «обнуление» в законопроекте Клишаса и Крашенинникова.

