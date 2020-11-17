Законопроект, который вводит в новые конституционные ограничения на соискание должности президента России, внесён в Госдуму во вторник, 17 ноября, сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Документ соавторов «путинских» поправок опубликован в базе законопроектов на сайте Госдумы.
«Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства», — гласит одна из поправок законопроекта.
При этом запрет на иностранное гражданство в прошлом не распространяется на крымчан и жителей иных территорий, которые «приняты в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом».
В этом же наборе законодательных изменений оказалась и нашумевшая «поправка Терешковой», которая позволяет Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году. Причём новый срок будет считаться «первым».
«Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением», — юридически развёрнута мысль про «обнуление» в законопроекте Клишаса и Крашенинникова.
Законопроект также вводит ценз для председателя ЦИК. Им не может быть человек моложе 30 лет.
Ранее во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненной неприкосновенности для бывших президентов России. Соавтор законопроекта сенатор Андрей Клишас в интервью «Фонтанке» отрицал, что все первые законопроекты, легализующие на уровне федеральных законов «путинские» поправки в Конституцию, касаются исключительно власти.
При этом сенатор отмечал, что критика парламентской оппозиции законопроектов, связанных с конституционными поправками Владимира Путина, выглядит странно после поддержки на общероссийском голосовании.
«Конечно, и мне кажется очень странным, критиковать законопроект, который точно воспроизводит действующую редакцию Конституции. Странно критиковать законы после того, как большая часть избирателей страны проголосовала за текст конституционных поправок. На мой взгляд, все ответственные политики, которые думают о завтра, должны руководствоваться именно этим — результатами общероссийского голосования, — ответил Клишас на вопрос «Фонтанки», является ли голосование против этих законопроектов «покушением на основы конституционного строя». — Ни о какой монархии в России в 2020 году речь, естественно, не идёт».