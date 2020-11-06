Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

Утром 5 ноября в базе Государственной Думы появился свежий законопроект соавторов путинских конституционных поправок Андрей Клишаса и Павла Крашенинникова. Экс-президент получает неприкосновенность, вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. Неприкосновенными становятся его жилища, служебные помещения, транспорт, средства связи и переписка. А привлечь его к уголовной ответственности можно, только если инициативу поддержат две трети депутатов Госдумы и сенаторов, при одобрении специальной процедуры судьями Верховного и Конституционного судов. Спецкомиссия парламентариев должна справиться с бюрократией в три месяца, иначе претензии сгорают, а сам «гарант» вправе участвовать в дискуссиях о своём возможном наказании. «Фонтанка» спросила сенатора Андрея Клишаса, зачем он это делает и почему именно сейчас.

сенатор Андрей Клишас Фото: а сайта council.gov.ru

— Андрей Александрович, Владимир Владимирович нас покидает? Первый аналогичный закон появился, когда нас покинул Борис Николаевич Ельцин. Почему такой законопроект написан именно сейчас?



— Именно сейчас законопроект появляется по единственной причине. У нас есть положение Конституции. Было поручение президента — привести наше законодательство в соответствие с новыми положениями Конституции. Это единственная причина, почему появился этот законопроект.



— Других подтекстов предлагаете не искать?



— Никаких. Не ищите никаких подтекстов. Не разводите никакой конспирологии. Есть поправки. Они в тексте Конституции. Они приняты на общероссийском голосовании. Вот эти поправки должны найти своё воплощение в ряде специальных законов. Это и закон о Конституционном суде, и о правительстве, и ряд других. Законопроект «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» находится в ряду с другими такими законопроектами.



— В пояснительной записке вы ссылаетесь на изменения в Конституции, по которым лишить президента должности и неприкосновенности можно, только если Госдума выдвинет обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. Потом это подтвердит Верховный суд, а также Конституционный суд…



— Это всё описано в Конституции. Это просто повторение новых конституционных положений. В законопроекте принципиально нет абсолютно ничего нового. Статья 93 и раньше была в Конституции РФ (редакция Конституции до принятия поправок 2020 года опубликована на «Фонтанке». — Прим. ред.). Процедура и раньше была описана в Конституции, посмотрите старый текст. Ничего принципиально нового нет сегодня.



— Сегодня помимо права Владимира Путина назначать главу СК, без которого не снять неприкосновенность с президента, глава государства получил право лично увольнять судей высших судов… — Нового мы не получили ничего. Для президента действующего ничего не изменилось, ни с точки зрения порядка отречения от должности, ни с точки зрения процедуры отставки руководителя СК. Что поменялось?



— Право увольнять судей высших судов. Именно президент впредь вносит в СовФед представление о снятии судей «в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи». Пункт е.3 статьи 83 Конституции. Есть ведь такая поправка?



— Да, правда. Решение принимает Совет Федерации.



— И здесь возникает логичный вопрос: разве может СК, Верховный суд, Конституционный суд попытаться «казнить» главу государства, если он сам может их «казнить» в любой момент?



— СК здесь вообще ни при чём. Роль председателя СК связана с лишением неприкосновенности по старому закону. Но какое это отношение имеет к действующему президенту? Конституция чётко описывает процедуру. Она никак не поменялась.



— Право президента увольнять судей высших судов нивелирует их право уволить его. Так ведь получается.

— Почему? Они же не принимают никакого решения об отстранении президента от должности. Не они решают.



— Но вы же прописали, что без визы ВС и КС решение Госдумы об отстранении президента невозможно юридически!

— Верховный суд даёт заключение. Заключение о наличии признаков состава преступления. Об этом и сейчас, и ранее говорила статья 93. Конституционный суд даёт заключение о соответствии процедуры Конституции. И это было и раньше. И осталось сейчас. Решение инициирует Госдума, а принимает Совет Федерации.



— То есть у судей ВС, по сути, нет права вето на задумку парламента?



— Нет, у судей нет права вето. Они дают ответ на узкоспециальный вопрос.



— И этот ответ судей ВС и КС не может заблокировать решение Госдумы и сенаторов уволить президента?

— Нет.

— Почему решено дать неприкосновенность президенту даже после окончания срока его полномочий? Поправки в Конституцию прямым текстом этого не предусматривали ведь.



— Потому что Конституция предусматривает возможность для президента по окончании срока полномочий войти в Совет Федерации (Путин внёс в Госдуму законопроект о «пожизненных сенаторах бывших президентах» 31 октября. — Прим. ред.) — это его право, а не обязанность. А возможность преследования президента после того, как он прекратит свои полномочия, может быть использована в качестве инструмента давления на него. Давления за действия, которые он совершал, будучи главой государства. Поэтому и принято такое решение. Президента ведь не освобождают от ответственности навсегда. Просто введена специальная процедура, а вместе с тем распространили неприкосновенность за пределы сроков его президентских полномочий. Но процедура специальная, по которой иммунитет снять можно, есть.

Фото: с сайта kremlin.ru

В целом ряде государств, где есть институт президента, отставной президент точно так же сразу включается в парламент, в том числе становится сенатором, или входит в Конституционный совет, как во Франции. Там тоже бывший президент обладает неприкосновенностью. Просто это увязывается дальше с исполнением обязанностей сенатора или члена Конституционного совета.



— Получается, что стать президентом человеку, который был судим, нельзя. Навальному не светит. Но тому, кто стал, быть преступником можно, если у Госдумы, ВС и КС не будет вопросов. Разве это не «двойные стандарты»?



— Неправда. Читайте Конституцию. И действующий президент может быть отрешён от должности. И президент, прекративший исполнение своих полномочий. Читайте внимательно статью 93. Речь ведь не идёт о том, чтобы освободить президента от ответственности. Речь о том, что для привлечения к уголовной ответственности нужна специальная процедура, которая будет максимально объективной, т.к. к ней привлекаются обе палаты парламента, судьи Верховного суда и судьи Конституционного суда.



— Тональность реакции наблюдателей вас не пугает? От «если президент человек честный, зачем ему эта неприкосновенность»…



— Если реакция общества похожа на ваши вопросы, то она меня не пугает. Меня скорее удивляют нежелание и неспособность тех, кто так реагирует, вчитаться в текст Конституции, за которую они голосовали. Но при этом есть постоянное желание искать какие-то конспирологичекие версии, второй или даже третий смысл за всем за этим. Ни второго, ни третьего смысла здесь нет. Есть текст Конституции. Есть законопроект, который приводит законы к нему. Всё.

Фото: с сайта Государственной думы Фото: с сайта Государственной думы Фото: с сайта Государственной думы Фото: с сайта Государственной думы Фото: с сайта Государственной думы

— Но вы же не можете не видеть реакцию общества. В ваших глазах это скорее критика или скорее поддержка?



— Поскольку подавляющее большинство наших граждан, а это более 50% от всех зарегистрированных в России избирателей, проголосовали за соответствующую конституционную поправку, я считаю, что общество поддерживает вводимые законами нормы.



— То, что вы внесли в Госдуму законопроект о большей неприкосновенности для бывших президентов утром на следующий день после Дня народного единства, — это такое подтверждение мысли про всенародную поддержку?



— Абсолютное совпадение. Мы просто доделали текст этого закона сейчас. Могу сказать, что в ближайшее время мы внесём ещё несколько законопроектов в рамках этого же пакета в развитие поправок в Конституции.



— Что нас ещё ждёт до конца осенней сессии?



— Когда внесём, узнаете. Зачем анонсировать заранее. Узнаете, как обычно.



— Коммунисты в Госдуме сетовали, что первые законы под изменения Конституции — все про власть. Сначала законы про КС, прокуратуру и правительство. Теперь неприкосновенность для Путина и Медведева. А где же всё остальное, чем разогревали общество всю весну? «Историческая правда», разнообразные «скрепы»…



— Пусть коммунисты вчитаются в текст закона про правительство, за который они не голосовали. Там очень много социальных вопросов, связанных с полномочиями правительства. Просто надо не политиканством заниматься, а тексты читать. Не надо критиковать, по всей видимости, не читая.



— Один из лидеров КПРФ Валерий Рашкин после того, как Госдума в первом чтении одобрила нашумевшие законы о судьях КС и правительстве, заявил «Фонтанке», что Россия натурально становится «конституционной монархией». Ответа на эти оценки не было. Ответите?



— Я с Рашкиным не веду дискуссию. С ним её вести бесполезно.



— Но чисто юридически, мы разве не можем сравнивать право президента РФ назначать и увольнять теперь вообще кого угодно из самых разных ветвей власти с «конституционной монархией»? — Знаете, вы можете пользоваться любыми терминами для того, чтобы повышать рейтинги своей цитируемости. А можете посмотреть Конституцию, где всё совершенно чётко написано. Российская Федерация — президентская республика. Со всеми вытекающими из этого последствиями. У нас в рамках этих поправок президент существенно поделился с парламентом кадровыми вопросами. Ни о какой монархии в России в 2020 году речь, естественно, не идёт. Кстати говоря, в большинстве стран и континентальной системы, и англосаксонской президенты обладают ещё большим объёмом полномочий. Поэтому не нужно придумывать и забрасывать ваших читателей терминами, которые только вводят их в заблуждение.

— Я правильно понимаю, что депутаты Госдумы, которые вдруг не поддержат этот законопроект «О гарантиях Президенту Российской Федерации», по сути, выступят против Конституции? Они могут оказаться теми, кто «покушается на конституционный строй».

— Вы опять начинаете заниматься спекуляциями. Может быть, те, кто не поддержит, предложат другие формулировки. Может быть, их не устроят формулировки, которые предложили мы с коллегой Крашенинниковым (депутат Госдумы, соавтор поправок Конституции, регулярный соавтор Клишаса по соответствующим законам. — Прим. ред.), и депутаты предложат что-то от себя.

Фото: с сайта duma.gov.ru

Что в конечном итоге станет мотивацией для депутатов Госдумы при голосовании «за» или «против», вы сможете спросить у тех, кто будет голосовать. Я не могу вам сразу сказать, что те, кто проголосует против этого закона, — они против Конституции. Это недобросовестная спекуляция.



— А это не я придумал. Полпред Путина в Госдумы Гарри Минх, когда коммунисты вдруг устроили демарш из-за судей КС и новых принципов назначения правительства и роспуска Госдумы, если депутаты будут трижды игнорировать кандидатов президента в министры, прямо им сказал. Что депутаты критикуют законопроекты, которые вносятся в рамках уже принятой новой редакции Основного Закона.



— Вы к Гарри Минху этот вопрос адресуйте. Но, конечно, и мне кажется очень странным критиковать законопроект, который точно воспроизводит действующую редакцию Конституции. Странно критиковать законы после того, как большая часть избирателей страны проголосовала за текст конституционных поправок. На мой взгляд, все ответственные политики, которые думаю о завтра, должны руководствоваться именно этим — результатами общероссийского голосования.



— Экс-президентов в РФ пока двое. Но отставные дипломаты шутят, что скоро будет три, если считать Дональда Трампа. «Неужели для самого Трампа?» — задались коллеги вопросом, когда увидели вчера ваш законопроект.

— Тут лучше обратиться к самим бывшим дипломатам. Мне сложно комментировать эти ваши каламбуры… Давайте лучше комментировать текст закона. А что там Трамп, лучше… Кстати, какое вообще отношение действующий президент США Дональд Трамп имеет к России, я, честно говоря, не знаю.

Фото: с сайта kremlin.ru

— Это просто шутка. Смешная?

— Нет. Вам смешно. А мне нет. Честно говоря, не понимаю, в чём здесь вообще юмор (смеётся).



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру» P.S. Уже после интервью стало известно, что «необходимость получения заключения Правительства Российской Федерации на данный законопроект не усматривается». Об этом сказано в ответе правового управления Госдумы на законопроект.



Н. Н.

