«Конституционная монархия». Валерий Рашкин о первых законах конституционной реформы Путина

Валерий Рашкин





автор фото Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Государственная Дума на заседании 13 октября приняла в первом чтении первые законопроекты за подписью Владимира Путина, которые внесены в парламент для законодательной фиксации деталей конституционной реформы, - основного закона России, которые Путин и запустил 15 января, а россияне одобрили на недельном «общероссийском голосовании» летом. Одобрен закон о Конституционном Суде: он почти вдвое сокращает число судей и даёт президенту право лишать судей статуса; одобрены правки закона о Правительстве РФ: президент вправе распускать Госдуму, если депутаты трижды не поддержат его кандидатов в министры (силовиков он будет назначать, советуясь лишь с сенаторами). Третьим законодательным актом после правки Конституции стал закон о Прокуратуре. Он даёт президенту право назначать всех главных и региональных прокуроров после консультаций с Советом Федерации, но увольнять - единолично.

Если за прокуроров Госдума проголосовала единогласно «за», то в случае с судьями КС и министрами нашлись «несогласные». Это фракция КПРФ. «Фонтанка» связалась с одним из главных ораторов сегодняшнего дня, который с трибуны Госдумы почти переходил на крик. Доктор экономических наук, бывший зампред КПРФ Валерий Рашкин в разговоре с нами уже не кричал, но в выражениях не стеснялся. - Валерий Фёдорович, в конституционные поправки 2020 года чего только не вписали. И бога, и «историческую правду», но первые законопроекты, которые Владимир Путин внёс в Госдуму всего три недели назад и которые Госдума оперативно одобрила сегодня, касаются реформы Конституционного Суда, правительства и прокуратуры. У вас есть ответ на простой вопрос - «почему именно это»? - Это законы о власти. Для этого конституция и корректировалась. Ему нужна была власть. С моей точки зрения, его полномочия уже были излишни. Но с его точки зрения - не хватало. Именно поэтому первые законы - о власти. Правительство, Конституционный Суд, прокуратура, - это то, на чём зиждется его власть. То, на что он опирается в первую очередь. А учитывая, что ситуация в стране кризисная и экономически, и политически, и социально, необходимо угрожать больше тем, кто недоволен, кто выходит на улицу в пикеты. Поэтому и торопятся. Торопятся для него (12 октября вице-спикер Александр Жуков объяснил приоритет рассмотрения президентских законопроектов в поддержку конституционной реформы работой «в условиях роста заболеваемости COVID-19» - прим.ред.).

- Эксперт по конституционному законодательству Илья Шаблинский, который ранее критиковал сам принцип конституционной реформы Владимира Путина, взглянув на законопроект, реформирующий судебную власть, сказал, что он укладывается в одну фразу. «Президент получает право инициировать отставку любого судьи высших судов. Вот и все», - уверен эксперт. Вы согласны, что именно это суть? - Категорически согласен! Это проведено сегодня через закон. Нонсенс мирового характера. Такой практики нет в мире в демократических государствах. Везде судью Конституционного Суда может уволить только естественная смерть, либо сроки, которые ему назначены. И теперь судьи не защищены от привата распоряжения одного единственного человека. - С трибуны сегодня вы сетовали, что сокращение числа судей до 11-ти нужно для «большей их управляемости». Разве решение Конституционного Суда, который весной легализовал законопроект с поправками, не говорит о том, что вы со своими этими переживаниями, мягко говоря, опоздали?

- Нет… Конституционный Суд вообще не мог проводить ту экспертизу поправок. Но мне абсолютно понятно, зачем делают вместо 18-ти судей КС 11 (в редакции Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» количество судей могло достигать 19 прим.ред.). Убирается коллективное мнение. 11 человек более управляемы. В преддверии кризисных моментов Путину нужен абсолютно управляемый КС. Для России, что 11 судей КС, что 18 нет, - нет никакой разницы. Необходимости сокращать судей по материальным причинам не было. И решение о сокращении общего числа судей идёт в связке с правом президента увольнять судью КС («Прекращение полномочий Председателя КС РФ, зампредседателя КС РФ и судей КС РФ может осуществляться КС РФ, а в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий, также Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации», гласит пункт «в» статьи 13 законопроекта Владимира Путина прим.ред.).

- Соавтор конституционных поправок сенатор Андрей Клишас намекал на то, что постепенно выходит срок полномочий судей КС… - Это всё лукавство! По этой логике сроки полномочий, рано или поздно, выйдут и у этих 11 судей. Вечных судей не бывает. Тогда сократим до восьми? А потом до пяти? А потом до одного председателя, который будет в одиночестве сидеть в своём кресле? Или всё-таки двух судей разрешим оставить? Ерунда какая-то. Это не объяснение. Чушь собачья! - Вам Павел Крашенинников, докладчик по законопроекту по конституционным поправкам ответил, что в США вообще всего 9 судей в Конституционном Суде. Получается, что у нас в России всё равно будет больше демократии, чем в Америке? - (Смеётся) Демократия! Есть традиции, а есть практика. На мой взгляд, практика показала, что президент вместе с его командой, Администрацией президента, поняли пагубность даже нынешнего числа судей. Там же идут дискуссии, голосование консолидированное, или нет. И исходя из этой практики, они пошли на уменьшение. Не потому, что в США 9 судей! Кроме того, в США есть и другие принципы. Там же не увольняет президент судью Конституционного Суда. Там даже когда заканчиваются полномочия у председателя КС США, кандидатуру нового выносят на всенародное обсуждение. Даже если выборы на носу. Там есть закон! А закон там, как Отче наш. Никто не имеет права нарушать. А у нас не понравилась практика, сократим до 11-ти. Это вопрос управляемости. Все они хорошо помнят решение Конституционного Суда о незаконности указа Ельцина в 1993 году (указ № 1400, который лишал легитимности действующий парламент страны Верховный Совет в рамках подготовки к избранию нового парламента прим.ред.). Зорькин тогда был ещё другим. Конституционный Суд вынес решение о неконституционном указе президента. Пьяница Ельцин подписал неконституционный указ. Он нарушил Конституцию, расстреляв Верховный Совет. Уверен, что этот случай висит, как Дамоклов меч, над президентом Путиным и его командой. А вдруг взбрыкнут? Вдруг вынесут такое же решение, если будет подобный указ? Конституционный Суд ведь многое может решать и отменять. И уголовные статьи может отменять. И законы, которые при большинстве «Единой России» в Госдуме, не говоря уже о Совете Федерации, проходят парламент легко. Это очень важный орган. Ой, как надо его сделать ручным. Они это и делают.

- Вы сказали «может». Вы не оговорились? - Да, уже можно говорить в прошедшем времени. Мог. Идёт грубое нарушение конституционного принципа разделения властей на судебную, представительную Законодательную и исполнительную. Изменение обсуждаемых норм показывает авторитарные устремления, можно сказать, диктаторские. Президент же становится выше всего Бога, прокурора, Царя. Выше генерального секретаря периода советского времени! - Ещё один принятый сегодня в первом чтении законопроект про правительство. Вам, как депутату Госдумы, дали право вето на назначения председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. Всех, кроме силовиков. Почему вы недовольны и голосовали «против»? - Какое вето?! Это всё от лукавого! Всех предлагает только президент. Права предлагать депутатам Госдумы - нет. И в том же законе написано, что если мы вето наложили, а президент вносит снова, то он потом распускает Госдуму и назначает этих граждан сам (право назначения без согласия Госдумы и право роспуска Госдумы президент имеет после трёхкратного вето депутатов по предлагаемым кандидатурам в правительство -прим.ред.)!Нам говорят, что мы априори дерьмо. Что у нас нет вообще никакой возможности не согласиться. «Я всё равно назначу, а вас распущу». Если бы право вето Госдумы было подкреплено запретом для президента на аннулирование этого права, вот тогда был бы баланс сил. Нет! Читайте закон целиком. Пункт первый - президент всегда прав. Пункт второй - не согласен, смотри пункт первый. Всё.

- То есть заявление вашей коллеги Веры Ганзя, что сегодняшний день в Госдуме «ведет нас к непосредственно монархической системе управления государством», это не просто фигура речи? - Называйте, как хотите, но это действительно так. Монархическая, или царская. Это просто следует из текстов тех законов, которые сегодня приняты в первом чтении. - Разве это не укладывается в призыв Бориса Ельцина к Владимиру Путину «берегите Россию»? Россия была империей со всеми вытекающими принципами управления. - Насчёт того, как они берегут Россию, есть разные мнения. Сегодня каждый руководитель, находящийся на должности, считает, что его решение единственно правильное, что именно его и надо реализовывать. Даже если это ошибка. Но если нет коллективного разума, если нет сдержек и противовесов, баланса силы исполнительной, представительной и судебной властей, то рано или поздно будет грубая ошибка, которая приведёт к краху этой системы, к раздорам, уличным боям, войне. Человечество это проходило уже не один раз. В том числе в нашей стране. - Если вы согласны с термином «монархия», то насколько она «конституционная»? - Это конституционная монархия. Но у монархии ещё были рычаги, которые были более демократичными, чем сегодняшняя Конституция России в редакции Владимира Путина. - Третий закон из путинского конституционного пакета был о прокуратуре. И его КПРФ поддержала. Единогласное голосование «за» в Госдуме. Как понять эту вашу избирательность? - По прокуратуре мы обозначили замечания. Есть возможность во втором чтении их учесть. Если их не учтут, мы не будем голосовать за этот законопроект. - Позвольте, но там же тоже все прокурорские увольнения завязаны на президента лично. Назначения через Совет Федерации, который вы критикуете. Как понять это отсутствие последовательности ваших претензий? - Да, всё завязано на первых лиц. Но есть механизмы, которые мы выразим поправками ко второму чтению. Они уже у нас готовятся. Этот документ мы можем попытаться скорректировать. Есть такая возможность. А первые два - нет. Надеемся, что здесь нас услышат. - Видимо, в поддержку действующих и будущих статей УК, полпред Владимира Путина в Госдуме Гарри Минх сказал в вашу сторону буквально следующее: «Вы выступаете против принятой редакции Конституции». Это угроза или намёк? Если намёк, то на что?

- Это симбиоз. Наши решения, когда шло обсуждение этой конституционной реформы, потом, когда мы призвали граждан голосовать против, показали, что власть не знает, что с этим делать. И мы видим, что есть вот такие попытки угроз. Намёки, что впереди парламентские выборы, суды, иски и всё остальное. Но они не могут заткнуть рот такой политической организации, как КПРФ, которая имеет своё чёткое мнение, которое мы однозначно высказали в период так называемого референдума. Мы призвали голосовать против «конституционного переворота». Как проходило это недельное голосование на пеньках, мы знаем. Наблюдателей не было. Позорище. Им самим стыдно на это ссылаться. Мы от своей позиции не отказываемся и сейчас. Теперь Россия похожа на страны Африки, где не знают вообще слова демократия, где предвоенное внутреннее состояние… - Вы сейчас настолько смелый, что это может показаться удивительным. Вам же в любой момент могут перекрыть кислород государственного финансирования. Дальше вы что будете делать?

- Вспомните 1991 год, когда была запрещена КПСС. И вспомните 1993 год, когда из танков расстреляли парламент. Мы до сих пор требуем наказания за те преступления! И мы были без копейки денег. Мы восстановили партию, зарегистрировали её без копейки денег. Мы независимая партия от поддержки, либо не поддержки, бюджетом. Но есть законы, которые позволяют выплачивать партиям деньги за каждый голос, поданный на выборах в Госдуму и президентских, - за нас. Мы им пользуемся. Но не в такой степени, что мы от него зависим. Ни копейки из бюджета не было выдано коммунистам, которые восстанавливали Компартию и боролись на выборах в Госдуму, на губернаторских выборах. Это не отражается на нашей борьбе. Помощь государства вторична. Конечно, прошло 30 лет. И мы не те. Но и молодёжь уже не та! Мы оперативно реагируем. Но идея социального государства, идея другой формации государства, которую заложили Энгельс, Маркс, Ленин и все, кто был в компартии, жива, живёт и будет жить. За ней будущее. Тактика и стратегия могут меняться. Идея нет. - Власть понимает и любит торг. Если бы условием отмены правок в Конституцию было захоронение тела Ленина, вы бы согласились? - Этот торг неуместен! Есть святые вещи, за которые не торгуются! И при Путине Ленина не похоронят, потому что это будет последняя капля, которая переполнит возмущение граждан. Сметут вместе с креслом кого угодно, какая бы фамилия ни была. Кто бы ни принял это решение. P.S. Уже после интервью стало известно, что Госсовет, который, благодаря конституционным поправкам Путина, стал «конституционным органом», возглавит сам Владимир Путин. Он же будет определять и его состав, рассказал соавтор конституционных поправок Павел Крашенинников. Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»