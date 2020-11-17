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Госдума в первом чтении утвердила неприкосновенность экс-президента России

Бывшие президенты России получат гарантии полной неприкосновенности, в том числе от уголовной ответственности. Соответствующий законопроект Госдума 17 ноября приняла в первом чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента страны.

Законопроект предусматривает, что глава государства, который прекратил исполнение своих полномочий, не может быть привлечен ни к уголовной, ни к административной ответственности. Он также не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру.

Более того, неприкосновенны жилые и служебные помещения, которые занимает экс-президент, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы, багаж и переписка.

Председатель парламентского комитета по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что это «важно для стабильности государства и общества».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о порядке смещения президента с должности и о неприкосновенности экс-президента.

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Комментарии (4)

Yes_5e4d665c7c447
К этому и шли 20 лет! Это и есть днище! Нас Казахстане откатал схему. Теперь на нас ущербных. Теперь держитесь Братцы!
Paul3390
А чё сразу божественным не объявили? Типа как принцепсов в Риме..
Konst76
Отличный закон. Выходит такой дед ,с текущей головой, вечером и режет всех как свиней каждый вечер. И ничего, все ок, все по закону. Детишек можно целовать во все места. Отличное голосование на пеньках. Народ сделал выбор
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