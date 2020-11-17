Госдума в первом чтении утвердила неприкосновенность экс-президента России

Законопроект предусматривает, что глава государства, который прекратил исполнение своих полномочий, не может быть привлечен ни к уголовной, ни к административной ответственности. Он также не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру.

Бывшие президенты России получат гарантии полной неприкосновенности, в том числе от уголовной ответственности. Соответствующий законопроект Госдума 17 ноября приняла в первом чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента страны.

Более того, неприкосновенны жилые и служебные помещения, которые занимает экс-президент, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы, багаж и переписка.

Председатель парламентского комитета по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что это «важно для стабильности государства и общества».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о порядке смещения президента с должности и о неприкосновенности экс-президента.