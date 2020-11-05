В Госдуму вносят проект о порядке смещения президента с должности и о неприкосновенности экс-президента

Госдума рассмотрит законопроект, который приводит в соответствие с Конституцией порядок смещения президента с должности и лишения неприкосновенности экс-главы государства. Документ вносят 5 ноября глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как передаёт ТАСС, законопроект приводит действующие нормы в соответствие с положениями основного закона. В пояснительной записке отмечается, что, согласно Конституции, президент может быть «отрешен от должности, а экс-президент лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда» и Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.