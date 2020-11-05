В Госдуму вносят проект о порядке смещения президента с должности и о неприкосновенности экс-президента
Госдума рассмотрит законопроект, который приводит в соответствие с Конституцией порядок смещения президента с должности и лишения неприкосновенности экс-главы государства. Документ вносят 5 ноября глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как передаёт ТАСС, законопроект приводит действующие нормы в соответствие с положениями основного закона. В пояснительной записке отмечается, что, согласно Конституции, президент может быть «отрешен от должности, а экс-президент лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда» и Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Экс-президент получает неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий, объяснил РИА Новости Клишас.
Сейчас бывший президент не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им только в период исполнения президентских полномочий, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если эти действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства. «Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий», — рассказал Клишас.