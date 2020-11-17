Легковой автомобиль не дал завершить поездку маршрутке на юго-западе Петербурга. Об этом 17 ноября очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Аварию также заняли камеры, видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки».
Как пишут свидетели происшествия, оно произошло в половине десятого утра на пересечении Брестского бульвара и улицы Маршала Захарова. По их информации, Chevrolet влетел в маршрутку К-306.
«Фонтанка» публикует видеозапись с места ДТП.
Подробности произошедшего изданию привели в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, легковой автомобиль Chevrolet под управлением 21-летнего водителя не предоставил преимущество и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, за рулем которого находился 44-летний шофер. «Автобус рейсовый, с пассажирами. В результате ДТП пострадавших нет», — добавили в полицейском главке.
Эту информацию «Фонтанке» также подтвердил перевозчик — АО «Третий парк».