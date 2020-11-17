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Chevrolet и пассажирская маршрутка не поделили перекресток на юго-западе Петербурга. Аварию засняли камеры

Легковой автомобиль не дал завершить поездку маршрутке на юго-западе Петербурга. Об этом 17 ноября очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Аварию также заняли камеры, видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки».

Как пишут свидетели происшествия, оно произошло в половине десятого утра на пересечении Брестского бульвара и улицы Маршала Захарова. По их информации, Chevrolet влетел в маршрутку К-306.

«Фонтанка» публикует видеозапись с места ДТП.

Подробности произошедшего изданию привели в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, легковой автомобиль Chevrolet под управлением 21-летнего водителя не предоставил преимущество и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, за рулем которого находился 44-летний шофер. «Автобус рейсовый, с пассажирами. В результате ДТП пострадавших нет», — добавили в полицейском главке.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Эту информацию «Фонтанке» также подтвердил перевозчик — АО «Третий парк».

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (2)

Oleg_I
Права купил, а ездить - не купил, классика. Интересно, что Шевроле в хламину, а на автобусе ничего - хоть дальше на линию выходи. Хорошие ПАЗики, крепкие.
hal9000
Да ему надоел наверно уже этот шевроле..что там круз вроде...тем более белого цвета..стремный..ехал ехал думал дай нафиг врежусь ща в кого нибудь..вон маршрутка едет ща в нее бабахну..теперь хоть можно спокойно другую взять..а этот на разборку отдаст..
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