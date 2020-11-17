Легковой автомобиль не дал завершить поездку маршрутке на юго-западе Петербурга. Об этом 17 ноября очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Аварию также заняли камеры, видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки».



Как пишут свидетели происшествия, оно произошло в половине десятого утра на пересечении Брестского бульвара и улицы Маршала Захарова. По их информации, Chevrolet влетел в маршрутку К-306.



«Фонтанка» публикует видеозапись с места ДТП.