Несколько ДТП произошло в ночь на 17 ноября на КАД. По словам очевидцев, есть как минимум двое пострадавших.

На 100-м километре внешнего кольца, между проспектами Косыгина и Шафировским, столкнулись несколько легковых машин, а метров через 100 ещё два таксиста в левом ряду, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Кто-то насчитал там четыре аварии, кто-то — девять легковушек и один грузовик в одной аварии. По словам подписчика группы Алексея, началось всё с внедорожника, стоявшего в левом ряду на аварийке.