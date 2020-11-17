Несколько ДТП произошло в ночь на 17 ноября на КАД. По словам очевидцев, есть как минимум двое пострадавших.
На 100-м километре внешнего кольца, между проспектами Косыгина и Шафировским, столкнулись несколько легковых машин, а метров через 100 ещё два таксиста в левом ряду, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Кто-то насчитал там четыре аварии, кто-то — девять легковушек и один грузовик в одной аварии. По словам подписчика группы Алексея, началось всё с внедорожника, стоявшего в левом ряду на аварийке.
видео в vk.com/spb_today
Другое массовое ДТП произошло на 65-м километре внутреннего кольца, перед съездом на Московское шоссе. «Ехал там, останавливался, — рассказывает Алексей в «ДТП и ЧП». — Один тяжелый, скорую вызвали, один средний. Как я понял, кто-то кого-то догнал не кисло, одна из машин по виду перевертыш». Возможно, здесь тоже был наезд на стоящие транспортные средства, поскольку, по словам Олега, в 23:20 было только два участника аварии.
«Яндекс.Такси», видимо, влетело в машины дорожных служб. Автомобилисты, ехавшие мимо в 7 часов утра, отмечают, что участники ДТП до сих пор на месте.
видео в vk.com/spb_today
Водителям надо проявлять повышенную осторожность: в Петербурге гололедица.