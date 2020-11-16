Сегодня в Петербурге последний день в череде сухих и относительно погожих дней. Скоро начнутся дожди на фоне потепления.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 ноября существенных осадков в городе не ожидается, ветер умеренный. Температура воздуха ночью 0 – минус 2 градуса, днём плюс 1-3, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, чаще всего бывает паcмурно, без осадков, температура в течение суток колеблется от минус 2 до плюс 5 градусов. Самое холодное 16 ноября зафиксировано в 1998 году, минус 11, а самое тёплое - в 2010 году, плюс 10 градусов, напоминает «Яндекс».