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16.11.2020 07:00
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В Петербурге пока сухо и тихо. Скоро погода резко изменится

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сегодня в Петербурге последний день в череде сухих и относительно погожих дней. Скоро начнутся дожди на фоне потепления.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 ноября существенных осадков в городе не ожидается, ветер умеренный. Температура воздуха ночью 0 – минус 2 градуса, днём плюс 1-3, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, чаще всего бывает паcмурно, без осадков, температура в течение суток колеблется от минус 2 до плюс 5 градусов. Самое холодное 16 ноября зафиксировано в 1998 году, минус 11, а самое тёплое - в 2010 году, плюс 10 градусов, напоминает «Яндекс».

Уже 17 ноября синоптики обещают нам небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, порывистый ветер. 18 ноября дожди и повышение температуры до плюс 6-8 градусов, но ночью всё равно возможна гололедица.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

bluxer
Так это же хорошо. Зачем запугиваете нас заголовками? За кого вы нас принимаете.
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