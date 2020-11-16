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16.11.2020 17:39
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«Будут продолжаться колебания». В Роспотребнадзоре связали рост заболеваемости COVID-19 с увеличением тестирования

Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил, что стоит ждать новых колебаний показателя заболеваемости COVID-19.

«В последнее время увеличилось количество тестирований, в том числе и в регионах. Соответственно, увеличивается и выявляемость, что также сказывается на общей статистике», — цитирует 16 ноября заявление Александра Горелова «Интерфакс».

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, стабилизация — это «волнообразный процесс». Горелов уверен, что в будущем «будут продолжаться колебания» уровня заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня, 16 ноября, подписала постановление, которое определяет норму тестирования на коронавирус — не менее 200 исследований на 100 тысяч населения.

С начала пандемии сделано почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Общее число заболевших составляет 1 948 603.

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