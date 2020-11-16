«Будут продолжаться колебания». В Роспотребнадзоре связали рост заболеваемости COVID-19 с увеличением тестирования
Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил, что стоит ждать новых колебаний показателя заболеваемости COVID-19.
«В последнее время увеличилось количество тестирований, в том числе и в регионах. Соответственно, увеличивается и выявляемость, что также сказывается на общей статистике», — цитирует 16 ноября заявление Александра Горелова «Интерфакс».
По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, стабилизация — это «волнообразный процесс». Горелов уверен, что в будущем «будут продолжаться колебания» уровня заболеваемости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня, 16 ноября, подписала постановление, которое определяет норму тестирования на коронавирус — не менее 200 исследований на 100 тысяч населения.
С начала пандемии сделано почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Общее число заболевших составляет 1 948 603.