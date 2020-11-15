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15.11.2020 20:48
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В состав миротворцев вошли специалисты МЧС. Первый борт вылетел из Москвы в Нагорный Карабах

Фото: пресс-служба МЧС России

В составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе формируется центр помощи населению, пострадавшему от военных действий. Первый гуманитарный борт министерства чрезвычайных ситуаций вылетел в воскресенье с аэродрома «Жуковский».

Фото: пресс-служба МЧС России

Об отправке 30 специалистов МЧС 15 ноября сообщается на сайте ведомства. Оперативная группа должна оценить обстановку и скоординировать помощь мирным жителям. В готовность также приведена сводная группировка из 150 специалистов спасательных центров МЧС и 20 единиц техники. Если потребуется, пришлют аэромобильный госпиталь.

Ранее Минобороны сообщило, в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте начал работу центр гуманитарного реагирования. Его возглавил генерал-майор Андрей Волков. Центр должен обеспечить безопасность беженцев, которые возвращаются в Нагорный Карабах. 14 ноября миротворцы сопроводили Лачинский коридор 9 автобусов, которые перевозили 250 человек. 15 ноября автобусов было уже 19, а в свои дома вернулись 475 человек. В Минобороны «Фонтанке» подчеркнули, что помощь оказывается всему гражданскому населению, вне зависимости от национальности.

Фото: пресс-служба МЧС России
Фото: пресс-служба МЧС России

По свидетельству очевидцев, покидающие Нагорный Карабах армяне, сжигают свои дома и уносят с собой имущество — вплоть до унитазов и оконных рам. На выездах из городов скопились километровые пробки.

Новая фаза многовекового конфликта в Закавказье началась осенью 2020 года. Интенсивная стрельба велась с 27 сентября и была остановлена 10 ноября после совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и России. Армянские военные должны покинуть де-юре азербайджанские территории. За передачей земель будут наблюдать российские миротворцы. Президент Ильхам Алиев назвал произошедшее победой, его коллега Никол Пашинян — «очень трудным решением».

© Фонтанка.Ру

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