Фото: кадр из видео/YouTube/ Карабахский стенд-ап



Армяне продолжают покидать Кельбаджарский район Нагорного Карабаха после получения отсрочки до 25 ноября. На выезде из городов скопились многокилометровые пробки, жители уносят с собой даже оконные рамы, многие сжигают дома, чтобы в них не смогли поселиться азербайджанцы, и выкапывают тела родных из могил.

О том, что Азербайджан согласился предоставить Армении отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября, накануне сообщил «Sputnik Азербайджан». Согласно условиям трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, Лачинский район должен быть возвращен Азербайджану до 1 декабря, Кельбаджарский — до 15 ноября. Ереван через Москву попросил Баку о 10-дневной отсрочке. Как сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, на просьбу отреагировали согласием, «учитывая загруженность единственной дороги из Кельбаджара в Армению и погодные условия». Из Агдамского и Лачинского районов войска и населения будут выходить по ранее оговоренному графику.

Полуразрушенные дома Кельбаджарского района становятся пустыми. На выездах из городов стоят многокилометровые пробки из легковых машин и грузовиков, заполненных домашним скотом.

Покидая Нагорный Карабах, жители Карвачара забирают с собой не только имущество. Телеграм-канал «Инфотека 24» опубликовал фотографии разрытых могил и лежащих на земле надгробий — армяне увозят тела родственников, опасаясь, что их могилы могут осквернить. Многие забирают из Кельбаджарского района все имущество — вплоть до унитазов и оконных рам. Некоторые семьи целенаправленно сжигают свои дома — чтобы азербайджанцы не смогли в них поселиться. «Если в доме не смогут жить мои дети, то не станет никто», — рассказал местный житель корреспондентам BBC.

Города окутаны дымом из-за устроенных жителями пожаров. Армяне плачут и обнимаются друг с другом. «Без комментариев», — подписывают пользователи видеозаписи в социальных сетях. Жители с болью прощаются с легендарным храмом Дадиванк в Арцахе, построенном в IX веке. Они увозят с собой слепки и рисунки узоров, которыми украшены его стены.

Этот храм взяли под защиту российские миротворцы. «Сейчас в храме находятся несколько церковных служителей, которые продолжат богослужения и совершение таинств», — написал в «Фейсбуке» директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви Ваграм Меликян. Накануне Алиев пообещал обеспечить сохранность и нормальную церковную жизнедеятельность святынь.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около двух тысяч российских миротворцев. Позже стало известно, что число жертв боевых действий, в том числе среди мирного населения, превысило четыре тысячи человек.