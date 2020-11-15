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15.11.2020 20:02
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В Адмиралтействе горели пять квадратных метров. Историческое наследие уцелело

Пожарные завершили работу в комплексе исторических зданий в центре Петербурга. Цитадель российского флота — Адмиралтейство — не была повреждена огнем.

Как сообщает служба информационного обеспечения ВМФ, 15 ноября в 18.20 «произошло задымление в неэксплуатируемом хозяйственном помещении площадью пять квадратных метров на территории Адмиралтейства в Петербурге».

«Помещение расположено обособлено от исторических зданий. Силами прибывших пожарных расчетов комендатуры штаба ВМФ задымление было ликвидировано», — сообщили в ведомстве. В результате происшествия пострадавших нет, причины задымления устанавливаются.

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Главное Адмиралтейство представляет собой комплекс исторических зданий, построенных в стиле русский классицизм в начале XVIII века. Его как минимум дважды достраивали и перестраивали — в 1732–1738-х и 1806–1823-х годах. Памятник входит в перечень выявленных объектов культурного наследия федерального значения. Сейчас там располагается главкомат Военно-морского флота России.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Не иначе под шаверму сдали хозблок
bluxer
задымление; хлопок; жёсткая посадка
Serg_I
Спасите наши души - мы бредим от удушья...
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