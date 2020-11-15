В Адмиралтействе горели пять квадратных метров. Историческое наследие уцелело
Пожарные завершили работу в комплексе исторических зданий в центре Петербурга. Цитадель российского флота — Адмиралтейство — не была повреждена огнем.
Как сообщает служба информационного обеспечения ВМФ, 15 ноября в 18.20 «произошло задымление в неэксплуатируемом хозяйственном помещении площадью пять квадратных метров на территории Адмиралтейства в Петербурге».
«Помещение расположено обособлено от исторических зданий. Силами прибывших пожарных расчетов комендатуры штаба ВМФ задымление было ликвидировано», — сообщили в ведомстве. В результате происшествия пострадавших нет, причины задымления устанавливаются.
Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Главное Адмиралтейство представляет собой комплекс исторических зданий, построенных в стиле русский классицизм в начале XVIII века. Его как минимум дважды достраивали и перестраивали — в 1732–1738-х и 1806–1823-х годах. Памятник входит в перечень выявленных объектов культурного наследия федерального значения. Сейчас там располагается главкомат Военно-морского флота России.