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15.11.2020 18:36
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Пожарные прибыли на вызов в Адмиралтейство

Пожарные расчеты прибыли на вызов к зданию Адмиралтейства в центре Петербурга вечером 15 ноября. Об этом с места событий передает корреспондент «Фонтанки».

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

По ее словам, сотрудники МЧС работают во внутреннем дворе. Попасть туда не представляется возможным. У входа в центральную арку стоят четыре красно-белые спецмашины и две «Газели». Неподалеку также дежурят сотрудники скорой помощи.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ведомства. Подробности произошедшего уточняются.

Главное Адмиралтейство представляет собой комплекс исторических зданий, построенных в стиле русский классицизм в начале XVIII века. Его как минимум дважды достраивали и перестраивали — в 1732-1738-х и 1806-1823-х годах. Памятник входит в перечень выявленных объектов культурного наследия федерального значения. Сейчас там располагается Главное командование Военно-морского флота России.

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Комментарии (2)

вадики
Аврора уже стреляла?)))
Anatolevich
Уси?
Зачем Вы нужны рф?
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