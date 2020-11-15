Пожарные прибыли на вызов в Адмиралтейство
Пожарные расчеты прибыли на вызов к зданию Адмиралтейства в центре Петербурга вечером 15 ноября. Об этом с места событий передает корреспондент «Фонтанки».
По ее словам, сотрудники МЧС работают во внутреннем дворе. Попасть туда не представляется возможным. У входа в центральную арку стоят четыре красно-белые спецмашины и две «Газели». Неподалеку также дежурят сотрудники скорой помощи.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ведомства. Подробности произошедшего уточняются.
Главное Адмиралтейство представляет собой комплекс исторических зданий, построенных в стиле русский классицизм в начале XVIII века. Его как минимум дважды достраивали и перестраивали — в 1732-1738-х и 1806-1823-х годах. Памятник входит в перечень выявленных объектов культурного наследия федерального значения. Сейчас там располагается Главное командование Военно-морского флота России.