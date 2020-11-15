Петербургские полицейские задержали велосипедиста, который накануне вечером в ходе конфликта ударил ножом 16-летнего подростка на проспекте Пятилеток в Петербурге. «Фонтанка» также публикует кадры с места события, которые позволяют более полно увидеть картину случившегося.

Как сообщили в ГУ МВД России по городу и области, задержан 46-летний мужчина, который ранее был судим за убийство. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В распоряжении нашего издания также оказались видеозаписи, которые показывают эту историю от начала до конца. На кадрах видно, что двоих юношей окликнул велосипедист. Последний обменялся с ними парой слов и попытался прихватить одного из них за локоть. Однако молодой собеседник оказал сопротивление, на видео это высокий блондин в парке. Спустя мгновение они отошли с тротуара на газон и заняли позиции друг напротив друга.

Беседа длилась недолго, так как юноша распылил в лицо мужчины газ из баллончика. Тот сначала попятился назад, а затем быстро налетел на подростка и начал бить. На помощь сверстнику примчались двое друзей. Втроем, но вновь не без помощи перца они отбились от велосипедиста и убежали, а он спокойно проследовал к своему двухколесному транспорту.

Позже камеры видеонаблюдения заснимут, как один из юных участников стычки теряет сознание посреди улицы из-за ножевого ранения. Рядом с ним будет тот, за кого еще полчаса назад он заступился в неравной схватке с бывшим преступником.

Пока он будет корчиться от боли, его спасенный приятель решит, что самое время перекурить. Внимание на пострадавшего обратят лишь тогда, когда он окажется на земле.

По данным «Фонтанки», столь внимательным другом оказался 18-летний одиннадцатиклассник школы № 80. В социальной сети он сам позиционирует себя как юношу с низким IQ. Текст, наделенный таким смыслом, содержится в статусе на его странице. Пострадавший — 16-летний первокурсник Академии управления городской средой, градостроительства и печати, он находится в тяжелом состоянии.

