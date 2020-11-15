Шалость не удалась. Подросток получил удар ножом на Пятилеток, окатив велосипедиста водой из лужи

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, накануне вечером трое подростков отмечали день рождения одного из них в кафе быстрого питания KFC на улице Бадаева. После плотного ужина они решили продолжить празднование на улице, прихватив какое-то количество алкоголя. Распивая спиртное, компания пошла в сторону станции метро «Проспект Большевиков». По дороге к ним присоединились еще несколько друзей, в том числе юные особы.

Стали известны обстоятельства госпитализации подростка , которого накануне по скорой помощи забрали с проспекта Пятилеток в Невском районе. Оказалось, что причиной тому могла быть изначально невинная шалость.

На проспекте Пятилеток двое подростков отделились от остальных и стали дурачиться, брызгая друг в друга водой из лужи. В этот момент мимо них проезжал велосипедист. Когда в него случайно попали брызги, он остановился и пошел на друзей. Один из них достал газовый баллончик и направил его в сторону приближающегося мужчины, а тот набросился на него с кулаками. Двое подростков побежали на помощь другу, после чего попытались оттащить его от нападавшего. Последний достал нож и ударил одного из подростков в грудь, а затем скрылся. Эту версию событий школьники рассказали полицейским. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось накануне, нападавшим мог быть бездомный. У него высокий рост, примерно 190 сантиметров, худощавое телосложение. На вид ему 30–35 лет. Был одет в черную куртку и черные кроссовки. Помимо этого, стало известно, что он носит серо-синюю куртку и коричневый рюкзак, а передвигаться может на велосипеде.

В ГУ МВД России по городу и области «Фонтанке» сообщили, что сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех деталей случившегося. Приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося участника инцидента.