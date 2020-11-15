FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
15.11.2020 11:15
34
Печать

Шалость не удалась. Подросток получил удар ножом на Пятилеток, окатив велосипедиста водой из лужи

Стали известны обстоятельства госпитализации подростка, которого накануне по скорой помощи забрали с проспекта Пятилеток в Невском районе. Оказалось, что причиной тому могла быть изначально невинная шалость.

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, накануне вечером трое подростков отмечали день рождения одного из них в кафе быстрого питания KFC на улице Бадаева. После плотного ужина они решили продолжить празднование на улице, прихватив какое-то количество алкоголя. Распивая спиртное, компания пошла в сторону станции метро «Проспект Большевиков». По дороге к ним присоединились еще несколько друзей, в том числе юные особы.

На проспекте Пятилеток двое подростков отделились от остальных и стали дурачиться, брызгая друг в друга водой из лужи. В этот момент мимо них проезжал велосипедист. Когда в него случайно попали брызги, он остановился и пошел на друзей. Один из них достал газовый баллончик и направил его в сторону приближающегося мужчины, а тот набросился на него с кулаками. Двое подростков побежали на помощь другу, после чего попытались оттащить его от нападавшего. Последний достал нож и ударил одного из подростков в грудь, а затем скрылся. Эту версию событий школьники рассказали полицейским. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось накануне, нападавшим мог быть бездомный. У него высокий рост, примерно 190 сантиметров, худощавое телосложение. На вид ему 30–35 лет. Был одет в черную куртку и черные кроссовки. Помимо этого, стало известно, что он носит серо-синюю куртку и коричневый рюкзак, а передвигаться может на велосипеде.

В ГУ МВД России по городу и области «Фонтанке» сообщили, что сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех деталей случившегося. Приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося участника инцидента.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (34)

260561981
Я лично считаю, что заслуженно малолетнее петушье получило. Хорошо бы ещё из папашек с мамашками проверить, почему у них дети в таком возрасте с алкоголем по улицам шастают. Поди такие же алкаши
Pau
Страшно жить. Дети-алкаши-убийцы и бездомные на велосипеде с ножами. Жуть...
260650801
"На проспекте Пятилеток двое подростков отделились от остальных и стали дурачиться, брызгая друг в друга водой из лужи. В этот момент мимо них проезжал велосипедист. Когда в него случайно попали брызги, он остановился и пошел на друзей. Один из них достал газовый баллончик и направил его в сторону приближающегося мужчины, а тот набросился на него с кулаками. Двое подростков побежали на помощь другу, после чего попытались оттащить его от нападавшего. Последний достал нож и ударил одного из подростков в грудь, а затем скрылся."

Прямо история отравления Навального по версии ФСБ:)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний