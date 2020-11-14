Год до победы над COVID-19: академик РАН заявил, что коронавирус слабеет и медленно мутирует

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, что ситуация с COVID-19 нормализуется через год. Но за этот срок болезнь перенесет большая часть россиян.

«Я ещё в феврале делал прогноз, что ситуация придёт в норму, когда 70 процентов населения так или иначе переболеют. К этому всё и идёт. Принимая во внимание недавние данные по Москве о том, что уже 30 процентов жителей имеют антитела, — значит ещё около года такая ситуация будет продолжаться», — заявил он 13 ноября в интервью «Парламентской газете».