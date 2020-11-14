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14.11.2020 11:58
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Год до победы над COVID-19: академик РАН заявил, что коронавирус слабеет и медленно мутирует

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, что ситуация с COVID-19 нормализуется через год. Но за этот срок болезнь перенесет большая часть россиян.

«Я ещё в феврале делал прогноз, что ситуация придёт в норму, когда 70 процентов населения так или иначе переболеют. К этому всё и идёт. Принимая во внимание недавние данные по Москве о том, что уже 30 процентов жителей имеют антитела, — значит ещё около года такая ситуация будет продолжаться», — заявил он 13 ноября в интервью «Парламентской газете».

По его словам, сейчас уровень мутации COVID-19 приблизительно в 20–30 раз ниже, чем у вируса гриппа. К тому же у вируса ведь нет задачи обязательно убить носителя, ведь тогда он погибнет и сам. Поэтому со временем он потеряет активность — ослабеет.

Ранее глава петербургского комздрава Дмитрий Лисовец признался в интервью «Фонтанке», что вынужден работать в неопределенности. Только одно знает наверняка — если до Нового года заболеваемость и госпитализация продолжат расти, то никаких коек не хватит.

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Комментарии (1)

bluxer
да, не тот уже вирус пошел, слабеет. Но ничего, на его место через год придет другой вирус. От него будет понос и золотуха. Вместо масок будем носить памперсы.
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