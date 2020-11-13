Пожар на Петергофском локализован. Номер сложности снизили

Спасателям удалось остановить распространение пламени в цеху на Петергофском шоссе в Петербурге. Часть пожарных отпустили.

О локализации огня было объявлено в 23.20, спустя почти четыре часа после начала пожара. Ранг возгорания снизили до третьего из пяти возможных номеров сложности.

Горят 3 и 4 этажи одного из корпусов на территории Ленинградского электромеханического завода. Пожар разгорелся в помещении, которое занимает мебельное производство.

Максимальная площадь возгорания, о которой сообщало региональное управление МЧС, 1200 квадратных метров. Ему был присвоен четвертый из пяти возможных номеров сложности.