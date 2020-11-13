Пожар на территории Ленинградского электромеханического завода не стал уникальным явлением, но так сильно цех еще не горел. Убытки подсчитывает владелец мебельного производства.

К цеху на Петергофском пожарные ездят раз в год. Так еще не горело

Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Незадолго до восьми часов вечера 13 ноября на третьем этаже дома 73 по Петергофскому шоссе вспыхнуло мебельное производство. В 20.08 после автоматической «двойки» пожару присвоили третий номер сложности, а еще через полтора часа повысили до четвертого из пяти возможных. На месте больше сотни спасателей, которые пытаются обуздать пламя, занявшее 1200 квадратных метров.

Из здания спасли четырех человек, они не пострадали. Воздух в районе пожара замеряет специальная лаборатория, тушить огонь приехал пожарный поезд. К 11 вечера, через три часа после начала пожара, полыхает вовсю.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу Фото: ГУ МЧС по Петербургу Фото: ГУ МЧС по Петербургу Фото: ГУ МЧС по Петербургу Фото: ГУ МЧС по Петербургу Фото: ГУ МЧС по Петербургу Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Можно сказать, что здания на территории ЛЭМЗ горят раз в год. В октябре 2019 выгорело 200 квадратных метров, еще годом раньше, в декабре, тушили по второму номеру, по маршевой лестнице эвакуировали 8 человек.

ГУ МЧС по Петербургу

Четырехэтажное здание на Петергофском шоссе, дом 73 — исторически территория ЛЭМЗ, но оно полностью отдано арендаторам, площади занимают больше 50 компаний. Всего же по адресу, с различными литерами, зарегистрировано больше 700 организаций, следует из «Спарка». Сам ЛЭМЗ юридически занимает помещение в другом корпусе. Пожарные проверки завод последние годы не тревожили.

Одно из зданий на территории ЛЭМЗ, которую заводы занимают уже больше сотни лет, новое. Там расположен бизнес-центр. Последние 60 лет сам электромеханический завод делал электросчетчики, а в пандемию расширил горизонты, заключив соглашение с компанией «Медтехника СПБ», которая производит симуляционное оборудование для медицинского образования и занимает площади в здании напротив горящего.

Сто лет назад на этой земле производили сероуглерод, затем перешли на печатные машинки, а счетчики — это уже послевоенное производство — во время блокады здания оказались серьезно повреждены.

