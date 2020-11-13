130 охранников Трампа заболели COVID-19 во время его последних предвыборных поездок

Свыше 130 охранников действующего президента США Дональда Трампа заболели COVID-19 во время его последних предвыборных поездок, это каждый десятый спецсотрудник, нанимаемый Белым домом США. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в руководстве траны.

Уак пишет издание, заразившиеся сотрудники получили распоряжение уйти на карантин, число таких офицеров составляет более 10% от всей команды безопасности Секретной службы. А вспышку в среде спецслужбистов связывают с последними с предвыборными митингами Трампа, которые проходили перед выборами 3 ноября.