130 охранников Трампа заболели COVID-19 во время его последних предвыборных поездок
Свыше 130 охранников действующего президента США Дональда Трампа заболели COVID-19 во время его последних предвыборных поездок, это каждый десятый спецсотрудник, нанимаемый Белым домом США. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в руководстве траны.
Уак пишет издание, заразившиеся сотрудники получили распоряжение уйти на карантин, число таких офицеров составляет более 10% от всей команды безопасности Секретной службы. А вспышку в среде спецслужбистов связывают с последними с предвыборными митингами Трампа, которые проходили перед выборами 3 ноября.
The Washington Post напоминает о том, что COVID-19 также заболели сотрудники предвыборного штаба Трампа и администрации президента. Среди них глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, а также внештатные политические советники Кори Левандовски и Дэвид Босси.
По данным издания, 2 ноября, когда Трамп посетил 5 городов США, требовалось, чтобы по городам на пути следования президента были рассредоточены 5 групп офицеров Секретной службы, причем в каждой группе было от 20 до нескольких десятков человек.
Сам Трамп заявляет, что переболел COVID-19 вместе со всей семьей незадолго до выборов и чудесным образом вылечился за считанные дни.