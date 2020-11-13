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13.11.2020 23:34
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130 охранников Трампа заболели COVID-19 во время его последних предвыборных поездок

Свыше 130 охранников действующего президента США Дональда Трампа заболели COVID-19 во время его последних предвыборных поездок, это каждый десятый спецсотрудник, нанимаемый Белым домом США. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в руководстве траны.

Уак пишет издание, заразившиеся сотрудники получили распоряжение уйти на карантин, число таких офицеров составляет более 10% от всей команды безопасности Секретной службы. А вспышку в среде спецслужбистов связывают с последними с предвыборными митингами Трампа, которые проходили перед выборами 3 ноября.

The Washington Post напоминает о том, что COVID-19 также заболели сотрудники предвыборного штаба Трампа и администрации президента. Среди них глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, а также внештатные политические советники Кори Левандовски и Дэвид Босси.

По данным издания, 2 ноября, когда Трамп посетил 5 городов США, требовалось, чтобы по городам на пути следования президента были рассредоточены 5 групп офицеров Секретной службы, причем в каждой группе было от 20 до нескольких десятков человек.

Сам Трамп заявляет, что переболел COVID-19 вместе со всей семьей незадолго до выборов и чудесным образом вылечился за считанные дни.

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Комментарии (1)

ЯКраснорецц
Пусть испытают на себе "просто грипп" и "фейк от демократов" по трамповским словам .
С женой так сильно гриппом никогда не болели, но хорошо без последствий прошло. Один знакомый знакомого умер. Второй знакомый в больнице два дня трубку не берет. Третья знакомая дома кровью харкает.
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