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13.11.2020 18:24
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Петербуржец попал под тепловоз и спустя пять лет добился компенсации, хоть машинист и не виноват

Житель Петербурга потребовал 700 тысяч с РЖД как компенсацию морального вреда. Руку он сломал, столкнувшись с «источником повышенной опасности».

О решении 13 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Спор между Павлом Сурначевым с РЖД и страховой компанией «Согласие» на 700 тысяч рублей рассматривал Петродворцовый районный суд. Пять лет назад истца неподалеку от Стрельны сбил тепловоз. У него были сломаны челюсть и рука, последствия он ощущает и по сей день.

Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено не было: машинист гудел и усиленно тормозил, его вины в том, что Сурначев вышел на пути, не было, — суд признал за пострадавшим право на выплату. Такое положение прописано в Гражданском кодексе. Если компания занимается деятельностью, связанной с повышенной опасностью, то она должна возместить вред. Исключение — умысел потерпевшего, который надо доказать, или обстоятельства непреодолимой силы.

Сумму суд все же счел завышенной и сократил ее в семь раз. РЖД должна пострадавшему 100 тысяч рублей.

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