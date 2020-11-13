У рэпера Картрайта нашли следы наркотиков и инъекции

В волосах трупа рэпера Александра Юшко эксперты нашли наркотики, а на правой руке — след от инъекции. Защите его вдовы Марины Кохал удалось частично ознакомиться с выводами судебно-медицинской экспертизы.



Как сообщил «Фонтанке» 13 ноября адвокат Юрий Авдеев, сегодня следователь СК снова отказала Марине Кохал в ознакомлении с заключением экспертизы, но принесла на подпись постановление о новом комиссионном исследовании с участием токсиколога.



«В этом постановлении следователь ссылалась на первую экспертизу. Из нее следует, что в волосах Юшко обнаружено наркотическое средство и психотропное вещество, а в тканях — психотропные вещества», — уточнил Авдеев.

