У рэпера Картрайта нашли следы наркотиков и инъекции
В волосах трупа рэпера Александра Юшко эксперты нашли наркотики, а на правой руке — след от инъекции. Защите его вдовы Марины Кохал удалось частично ознакомиться с выводами судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщил «Фонтанке» 13 ноября адвокат Юрий Авдеев, сегодня следователь СК снова отказала Марине Кохал в ознакомлении с заключением экспертизы, но принесла на подпись постановление о новом комиссионном исследовании с участием токсиколога.
«В этом постановлении следователь ссылалась на первую экспертизу. Из нее следует, что в волосах Юшко обнаружено наркотическое средство и психотропное вещество, а в тканях — психотропные вещества», — уточнил Авдеев.
Причину смерти установить не представляется возможным, заключили эксперты. «Фонтанка» писала об этом ранее.
На теле Юшко, у правой ладони, нашли прижизненный укол, который мог возникнуть при инъекции. Музыкант был левшой и теоретически мог ввести себе некий препарат.
В постановлении о комиссионной экспертизе множество вопросов посвящено инсулиносодержащему препарату «Новорапид Флекспен». По версии следствия, Кохал могла отравить Юшко этим лекарством. Другая версия предполагает использование «Новорапида» для вывода из запоя, которыми регулярно страдал Юшко.
Александр Юшко — известный рэпер, выступавший под псевдонимом Энди Картрайт. Его жена сообщила о смерти музыканта 30 июля 2020 года. Перед звонком в полицию Марина Кохал расчленила тело Юшко.
Обвинение в убийстве вдова рэпера отрицает. Следствие вмешалось в судьбу ее трехлетнего ребенка, отправив в путешествие по детским домам. От Кохал ждут признательных показаний.