Сломать на ребенке. Сына рэпера Картрайта повезли по этапу

Расследующий дело о смерти музыканта СК Петербурга вмешался в судьбу трехлетнего мальчика. Его пересылают из приюта в приют. От матери ждут признания в убийстве.

автор фото Вадим Брайдов/«Коммерсантъ»

Петербургские чиновники не скрывают, что к скитаниям ребенка по казенным домам приложило руку следствие. Он стал разменной монетой в уголовном деле. Смольнинский райсуд 3 ноября начал рассматривать иск родственников арестованной Марины Кохал, которые пытаются вытащить ее сына из государственных жерновов.

Без родителей ребенок остался 30 июля 2020 года, когда его мать Марину Кохал задержали полицейские. В квартире нашли расчлененное тело отца — музыканта Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Оставалась бабушка — мать Кохал Елена, но ею пренебрегли. Ребенка изолировали в детской больнице. На вид бабушке поставили якобы участие в расчленении Картрайта.



В октябре 2020 года выяснилось, что ребенка передали в центр содействия семейному воспитанию № 15. Это бывший детский дом на Бухарестской улице. Направил туда мальчика комитет социальной политики.

Формальным основанием для пересылки из больницы в приют стал запрос опеки муниципалитета «7-й округ» Василеостровского района. На его территории находится детская больница.

Как сообщил «Фонтанке» 3 ноября адвокат Кохал Юрий Авдеев, в детдоме на Бухарестской ребенок не задержался. Его переправили в Вырицу в подразделение для дошкольников.

Защитник связывает детский этап по казенным учреждениям с заранее выдвинутым Марине Кохал условием: либо она дает признательные показания в убийстве мужа, либо ребенка сгноят в детском доме, а ее мать отправят в тюрьму. Обещания следствие постаралось выполнить, но программа выполнена наполовину. Кохал-старшую пришлось отпустить.

Показания Марины Кохал, видимо, жизненно необходимы следствию. Судебно-медицинская экспертиза трупа не выявила криминальных следов смерти. На свежей памяти Следственного комитета — оправдание петербурженки в убийстве соседа, голову которого не нашли и причину смерти достоверно не установили.



Срок в СИЗО Марине Кохал продлили до конца года, и показания она менять не собирается. Как и следствие с чиновниками — возвращать ребенка родственникам.

В октябре комитет социальной политики через СМИ распространил информацию о будущем ребенка: «Его не будут передавать каким-либо родственникам без решения следственных органов, пока идет разбирательство. Он будет находиться в государственных учреждениях, чтобы его не использовала какая-либо сторона в своих интересах». Комитет объяснил это интересами мальчика. Заявление вынудило адвоката Авдеева подать заявление в прокуратуру Петербурга о нарушении прав несовершеннолетнего. «Вопросы по жизнеустройству оставшихся без попечения детей относятся к компетенции органов опеки и попечительства, и ни следствие, ни комитет соцполитики полномочиями не наделены», — говорится в заявлении. Адвокат просит проверить сообщения в СМИ и принять меры прокурорского реагирования.

Одновременно в Смольнинский райсуд от Марины Кохал и ее двоюродной сестры Надежды Авдеевой подан административный иск к муниципалитетам, допустившим бессрочную командировку ребенка по детдомам. Они уверяют, что мальчика можно отдать под опеку.



Из иска следует, что опека муниципалитета «Смольнинское» не направила сведения о ребенке в региональный и федеральный банки данных детей, оставшихся без попечения родителей. Его не поставили на первичный учет. Сын Кохал и Юшко числится ребенком без документов с неустановленным местонахождением родителей.

На первом заседании 3 ноября муниципалы уверяли, что запрашивали Следственный комитет о судьбе родителей и не получили никакого ответа. Молчание противоречит Семейному кодексу — СК обязан был инициативно сообщить о ребенке.

Кохал требует от муниципалов издать акт об установлении предварительной опеки, передать ребенка тете и признать незаконной его отправку в детдом.

Марина Кохал просит установить опеку над сыном до его 14-летия, — вероятно, с невеселой перспективой быть приговоренной за убийство мужа.

«Возможность родителю назначать опекунов по выбору на период, когда он не может по уважительным причинам исполнять обязанности, предусмотрена законом», — указано в иске.

Смольнинский суд на сегодняшнем заседании подготовил запрос муниципалам, которые должны осмотреть условия проживания тети ребенка на Моховой улице. Процесс отложили до 25 ноября. Мальчик пока остается в детдоме Вырицы.



По данным «Фонтанки», на ребенка претендовали украинские родственники Александра Юшко, но закон не предполагает опеку иностранцами. Список документов, подаваемых кандидатом, по умолчанию ориентирован на граждан России. У консульских учреждений отсутствуют функции контроля и учета семей опекунов.

Марина Кохал 29 июля сообщила в полицию о расчленении мужа Александра Юшко (Энди Картрайт — его псевдоним), умершего, по словам женщины, собственной смертью. СК возбудил уголовное дело по статье 105 «Убийство», считая, что Кохал совершила преступление из ревности. Она не признает обвинение.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

