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13.11.2020 14:46
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Армяне покидают земли, которые отошли Азербайджану. Некоторые сжигают дома

Дороги Нагорного Карабаха в сторону Армении оказались полны автомобилей, люди переезжают со всем, что могут увезти. Они сжигают брошенные дома.

Фото и видео последствий соглашения между Арменией и Азербайджаном публикуют в социальных сетях 12 и 13 ноября. Армяне массово покидают села, которые по договоренности между странами отходят Азербайджану. Некоторые говорят, что уезжают потому, что для них там больше «нет будущего», они покидают районы вместе с армией.

Уходя, местные жители не только забирают все возможные вещи, но и разбирают и даже сжигают дома.

Горят постройки в Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах.

Прощаться армянам приходится и с монастырями. В комплексе Дадиванк накануне прошла последняя для многих служба. Дадиванк (или Хутаванк) — один из древнейших христианских памятников Армении, первый камень был заложен в I веке.

Лидеры Армении, Азербайджана и России приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев. В Армении условия прекращения огня вызвали беспорядки.

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Комментарии (8)

Кровокрас
прочитал как "Армяне покидают Землю", заинтриговало
математик
они же сжигают не дома которые построили а которых отняли у азербайджанцев 28 лет назад.
german_5e4d02dc5a4f9
Как им повезло с Россией. А. Не гонят из России. Б. Всегда есть куда уехать - либо в Россию, либо в Армению.

И. Вряд ли часть этих несчастных остановятся в РФ. С таким бэкграундом они проследуют сейчас прямо в ЕС. Как только откроют железный занавес.
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