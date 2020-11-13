Дороги Нагорного Карабаха в сторону Армении оказались полны автомобилей, люди переезжают со всем, что могут увезти. Они сжигают брошенные дома.



Фото и видео последствий соглашения между Арменией и Азербайджаном публикуют в социальных сетях 12 и 13 ноября. Армяне массово покидают села, которые по договоренности между странами отходят Азербайджану. Некоторые говорят, что уезжают потому, что для них там больше «нет будущего», они покидают районы вместе с армией.