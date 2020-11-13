Армяне покидают земли, которые отошли Азербайджану. Некоторые сжигают дома
Дороги Нагорного Карабаха в сторону Армении оказались полны автомобилей, люди переезжают со всем, что могут увезти. Они сжигают брошенные дома.
Фото и видео последствий соглашения между Арменией и Азербайджаном публикуют в социальных сетях 12 и 13 ноября. Армяне массово покидают села, которые по договоренности между странами отходят Азербайджану. Некоторые говорят, что уезжают потому, что для них там больше «нет будущего», они покидают районы вместе с армией.
Нагорный Карабах. Кельбаджар. Армяне сжигают свои дома. https://t.co/vqjkQto8H7— Грани.Ру (@GraniTweet) November 12, 2020
Уходя, местные жители не только забирают все возможные вещи, но и разбирают и даже сжигают дома.
Нагорный Карабах🔥— Petr_Uxa (@UxaPetr) November 13, 2020
Армяне сжигают свои дома🔥
чтобы те не достались азербайджанцам🔥
Безумно жалко людей... pic.twitter.com/KrbpVLuj1h
Горят постройки в Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах.
Покидающие Кельбаджар армяне сжигают свои дома - телеканал ВВС (ВИДЕО) https://t.co/oZVmwZBZZj— huseynov (@ilgar62) November 13, 2020
Прощаться армянам приходится и с монастырями. В комплексе Дадиванк накануне прошла последняя для многих служба. Дадиванк (или Хутаванк) — один из древнейших христианских памятников Армении, первый камень был заложен в I веке.
Лидеры Армении, Азербайджана и России приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев. В Армении условия прекращения огня вызвали беспорядки.