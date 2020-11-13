Смольный продолжает преследовать «безмасочников». Очередная неделя — 150 новых протоколов о нарушениях
Смольный отчитался о проверке «безмасочников» в общественном транспорте и торговых точках Петербурга. Итоги очередной недели опубликованы на сайте городской администрации 13 ноября.
По информации комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, за прошедшие несколько дней сотрудники ведомства провели три десятка рейдов в автобусах, троллейбусах, трамваях и метрополитене, а также в магазинах и торговых центрах. Протоколы получили 150 нарушителей.
«Как бы трудно ни было, но мы должны принять новые правила игры, которые нам диктует сложившаяся эпидемическая ситуация. Соблюдение правил безопасности, в частности, ношение масок и других средств защиты, наша обязанность, которая помогает уберечь здоровье наших сограждан, наших родных и близких», — отметила глава комитета Ольга Аришина.
С нарушителями «коронавирусных» правил борются с помощью штрафов по статьям 20.6.1 КоАП РФ и 8–6–1 петербургского закона «Об административных правонарушениях». Санкции достигают нескольких тысяч рублей.
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