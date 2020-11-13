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13.11.2020 12:08
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Смольный продолжает преследовать «безмасочников». Очередная неделя — 150 новых протоколов о нарушениях

Смольный отчитался о проверке «безмасочников» в общественном транспорте и торговых точках Петербурга. Итоги очередной недели опубликованы на сайте городской администрации 13 ноября.

По информации комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, за прошедшие несколько дней сотрудники ведомства провели три десятка рейдов в автобусах, троллейбусах, трамваях и метрополитене, а также в магазинах и торговых центрах. Протоколы получили 150 нарушителей.

Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

«Как бы трудно ни было, но мы должны принять новые правила игры, которые нам диктует сложившаяся эпидемическая ситуация. Соблюдение правил безопасности, в частности, ношение масок и других средств защиты, наша обязанность, которая помогает уберечь здоровье наших сограждан, наших родных и близких», — отметила глава комитета Ольга Аришина.

С нарушителями «коронавирусных» правил борются с помощью штрафов по статьям 20.6.1 КоАП РФ и 8–6–1 петербургского закона «Об административных правонарушениях». Санкции достигают нескольких тысяч рублей.

Как в петербургском общественном транспорте борются с COVID-19, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Иван Киконков
Дать этим проверяющим по роже и выпнуть из автобуса
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Маска у проверяющего на кончике носа без использования зажима. Себя не оштрафовал?
Маргaрита
Что за ерунда! Простым людям штрафы лепят, а то что чиновники на складах лекарства по сроку годности портят вообще без наказаний оставляют! Где исполнение конституции? Статьи 19 Конституции РФ (принцип равенства и равноправия) гласит: 1. Все равны перед законом и судом.
Почему для народа существует наказание штрафами, а для чиновников вообще такого пункта нет?
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