Маски, антисептики и законы. Как в петербургском транспорте борются с коронавирусом

Ежедневно около 4 млн пассажиров пользуются общественным транспортом. Даже во время жестких мер по самоизоляции и запрета на работу большей части бизнеса транспорт не прекращал работу, за исключением каршеринга. Сейчас, во время второй волны, вопросы дезинфекции и защиты в поездках не менее актуальны.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив

О том, как в транспорте стараются снизить вероятность заражения и какие средства используются для обработки поверхностей, рассказали участники круглого стола «Фонтанки».

Каждый в ответе сам за себя Сейчас в городе, по словам заместителя председателя комитета по транспорту Валерия Молодца, людей по городу перевозят 350 социальных и 228 коммерческих маршрутов наземного транспорта. Также выдано 25 тысяч разрешений для такси, и все они работают. В рамках 121-го постановления городского правительства все пассажиры обязаны носить маски (СИЗы) в транспорте.

— Цель подобного — не принуждение граждан, а разрыв контакта передачи заболевания, — пояснил Молодец. — Действий по спасению может быть много, но превентивные меры не менее важны. И в городе эту работу ведут в нескольких направлениях. Первое — сотрудники. Водители и кондукторы защищены и обеспечены СИЗами, два раза в день проводится медосмотр с замером температуры. Второе — подвижной состав. В первую волну, согласно предписаниям, ежечасно и проветривали, и убирали, и проводили санобработку, сейчас эта система стала отработанной. На второй волне мы оказались уже более подготовленными: знаем, что и как обрабатывать и как защитить сотрудников. Это минимальные требования по предотвращению распространения. Третий элемент — это сами пассажиры. При таком ежедневном потоке дистанция, маски и перчатки должны быть обязательными. Сейчас это более жестко отслеживается — если где-то много нарушений, на место выезжает спецкомиссия, которая в первую очередь ведет разъяснительную работу. Но это бывает редко — по словам представителя комтранса, сознательность граждан здесь высока, хоть и поступает информация о провокациях, когда люди целенаправленно не носят маски.

Что касается конкретно метро, то комитет по транспорту совместно с метрополитеном решили использовать точки «Первой полосы» для продажи масок и перчаток, а когда этого оказалось недостаточно — разместили вендинговые аппараты. Сейчас цена маски снижена до 10 рублей. — В метрополитене обрабатываются несколько групп поверхностей, — пояснил Валерий Молодец. — Первая — входная группа, там, где касаются дверей, вторая — вестибюли и кассовые залы, турникеты, банкоматы. Третья — эскалаторы и наклонные ходы и дальше — сами поезда. Помимо протирания санитайзерами также проводится обработка ультрафиолетом. Даже комплекс жетонов, прошедший круг, уходит на обработку в течение суток. Что касается других видов транспорта, то сейчас, например, ведется разработка стандартов безопасности для каршерингов, хотя после приостановки их деятельности в первую волну Роспотребнадзор уже обязал обеспечить арендуемые машины СИЗами и средствами для протирания поверхностей и рук. В компании «Петербургское такси 068» дезинфекция проводится ежедневно один-два раза, плюс у водителя есть дезинфицирующие салфетки, чтобы протирать ручки после каждой поездки.

— Ничего не могу сказать про агрегаторы, но мы как компания полного цикла, конечно, понесли расходы, закупив все это оборудование, — рассказал заместитель генерального директора «Петербургского такси 068» Виктор Соловьев. — У нас порядка 800 водителей, и еще, на удивление, нет ни одного заболевшего, хотя, казалось бы, это самая контактная группа. Водитель должен надевать маску, и мы требуем от пассажиров того же самого, конфликты редки. Как рассказали в «Петербургском такси 068», если пассажир не хочет надевать маску, водитель, по инструкции, должен остановиться и сообщить об этом диспетчеру. Тогда либо диспетчер решает вопрос с пассажиром, либо поездка прекращается. Если у человека нет маски, но он готов ее надеть, в такси готовы ее выдать. Что касается затрат на санитарную обработку, то в некоторых странах в такси ее возложили на пассажиров, повысив тарифы. В «Такси 068» сочли нецелесообразным повышать цены в сложных условиях, хоть и надеются на помощь города — хотя бы в обеспечении расходников по закупочной, а не рыночной цене или в указании специализированных мест закупок.



Считать и ловить По словам экспертов, отследить безмасочников в общественном транспорте можно. Например, в метро каждый пассажир находится в зоне видимости нескольких камер. Также сотрудники, работающие на наклонном ходу, легко могут определить, сколько людей без масок едут на эскалаторе. С конца октября в метро усилены меры контроля за счет привлеченных сотрудников МВД, которые будут составлять на нарушителей протоколы. Брать пример с других регионов, где руководство предлагает выводить безмасочников из транспорта, в Петербурге не будут — по словам Валерия Молодца, не стоит превращать законные требования в карательные меры. Примерно такой же позиции придерживаются и в пригородных электричках. — Совместно с представителями Роспотребнадзора и управлением на транспорте МВД России мы проводим совместные проверки, — завил первый заместитель генерального директора «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» (СЗППК) Михаил Петров. — Если в середине октября носителей масок в пригородных поездах не набиралось и 50%, то за счет массового информирования эта доля с каждым днем росла и сейчас достигла 85–90%. С теми же, кто не соблюдает масочный режим, проводится разъяснительная работа, но мы уже подходим к более радикальным мерам. Недавно в двух поездах Ораниенбаумского направления вместе с сотрудниками полиции составили 10 актов о нарушениях, такой же охват идет в поездах Лужского направления.

У каждого разъездного билетного кассира есть видеокамера, но это было сделано ещё раньше, чтобы проверять конфликтные ситуации при проверке билетов. Также работает спецподразделение — группа технологического контроля, ежедневно проверяющая и обрабатывающая данные мониторинга. В пригородных поездах сотрудники тоже работают в масках и перчатках, а контролеры-кассиры обращают внимание граждан на необходимость СИЗ. Если кто-то едет в вагоне без них, ему сделают замечание, а в билетной кассе просто откажут в оформлении проездного документа. С ноября на вокзалах и станциях появится возможность приобрести маску прямо в билетной кассе СЗППК. Уже 80% остановочных пунктов, станций и вокзалов оснащены санитайзерами, установлены отдельные емкости для использованных СИЗ. На железнодорожных вокзалах усилена санитарная обработка помещений, проводится термометрия пассажиров. В рамках мероприятий по дезинфекции проходит утренняя и вечерняя уборка пола, регулярное протирание контактных поверхностей — таких, как дверные ручки, стойки справочных окон и элементы кассовых окон, экраны и клавиатуры банковских терминалов, кнопочные блоки лифтов, поручни. Санитарные помещения полностью убираются и дезинфицируются не менее двух раз в сутки. Дополнительно принимаются меры по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования. На пассажирских объектах установлены обеззараживатели воздуха, бесконтактные диспенсеры с антисептическими средствами. Для социального дистанцирования размещены элементы специальной навигации: линии для дистанцирования пассажиров во время ожидания у касс и терминалов; специальные стикеры с информацией о соблюдении безопасного расстояния, в том числе на сиденьях в местах ожидания; размещены информационные указатели о соблюдении дистанции в залах ожидания и на платформах.

Железнодорожники совместно с подразделениями МЧС России проводят совместные мероприятия по комплексной дезинфекции вокзальных комплексов. Для этого используются высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Обработка идет во всех помещениях, включая служебные, предназначенные для персонала. Особое внимание при проведении дезинфекции уделяется поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры: поручни, двери, сиденья, информационные стойки и табло, досмотровое оборудование. Также здесь позаботились и о безопасности работников. Каждый сотрудник проходит процедуру бесконтактного измерения температуры перед выходом на смену, для индивидуальной защиты им выдаются одноразовые маски, перчатки и кожные антисептики. Верное средство В апрельском письме от Роспотребнадзора есть рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях рисков COVID-19. Там говорится о ежедневной дезинфекции транспортных средств — как специализированными организациями, так и собственными силами предприятий. Желательно это делать не реже чем раз в 12 часов. Существует несколько групп дезинфицирующих средств. Основными из них с наиболее широким спектром действия являются хлоросодержащие, кислородосодержащие, на основе спирта и на основе четвертичных аммониевых соединений. По словам управляющего партнера ООО «МедПромХим» Василия Михлина, каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы. — Спиртосодержащие, как правило, используют именно как антисептики для рук, — рассказал Василий Михлин. — Их большой плюс — обработанная поверхность, будь то поручни или сиденья, становится действительно стерильной, минус — это длится недолго, и все загрязнения, попавшие на поверхность после, так там и останутся. Хлоросодержащие средства хороши с точки зрения дезинфекции, и у них есть продленный эффект, но они достаточно аллергенны, влияют на дыхание и неприятно пахнут. Обработать хлором весь транспорт, наверное, достаточно тяжело. У кислородосодержащих средств на основе перекиси водорода много плюсов и один минус — при контакте с металлом, на котором присутствует ржавчина, они могут терять свои свойства. Как пояснил Василий Михлин, оптимальными для обработки транспорта могли бы стать средства на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС), потому что они относятся к малоопасным и практичным средствам, не вызывают проблем с дыханием, неаллергенны, дешевле спиртосодержащих и по свойствам схожи с дезинфекторами на основе хлора. К тому же они обладают длительным эффектом: обработанная поверхность сохраняет свои свойства до 12 часов.

Искать технологии Контактный путь заражения, по разным оценкам эпидемиологов, составляет 10% от общего числа. Поэтому не стоит недооценивать профилактические меры. — Контактный путь заражения есть, и поэтому обработка рук или поверхностей является немаловажной мерой против распространению инфекции, — заявила заместитель директора ООО «МедПромХим» Ольга Каптюгова. — Исследования показали эффективность профилактики: по данным центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ношение медицинских масок снижает вероятность заражения инфекциями в 1,8 раза, а перчаток — в 1,3. То есть это все работает в борьбе с распространением любой вирусной инфекции. — Нужно искать не методы, а новые эффективные технологии в борьбе с вирусом, — считает управляющий партнер INTECH Technologies Максим Фомичев. — Все существующие на данный момент меры безопасности не могут обеспечить должной защиты пассажира и водителя в том же каршеринге и такси, никто не сможет это проконтролировать. На сегодня уже разработано очень много инновационных решений, способных качественно бороться с вирусами, в том числе и с COVID-19. Властям и транспортным компаниям стоит обратить на это внимание, так как эффективность их превентивных мер пока не приводит к положительной динамике — мы видим ежедневный рост заболеваемости, а миллионы людей пользуются транспортом, но далеко не всех из них соблюдают все требования. Пока компания выступила с предложением к комитету по транспорту об установке на транспорте устройств, работающих на технологии низкотемпературной плазмы и фотокатализа, — нескольких минут работы созданного компанией устройства достаточно для деактивации любого вируса. Сейчас работа над внедрением продолжается, собирают доказательную базу. По статистике, которую привел Максим Фомичев, на обработку и санитайзеры, например, у каршеринга уходит 7–12 тысяч рублей в месяц на одно авто, а устройство компании стоит ненамного дороже. Для подвижного состава общественного транспорта это будет 30–40 тысяч, что можно сравнить с нынешними затратами города на профилактику. — Все на кого-то надеются, — добавил Фомичев. — На здравомыслие пассажиров, помощь властей, ответственность производителей. Не стоит надеяться на людей — я ни разу не видел, чтобы таксисты протирали ручки такси. Маска и санитайзер в каршеринге — формальное выполнение требований, но кто проконтролирует факт обработки и то, что пассажир эту маску наденет? К тому же маски малоэффективны в борьбе с вирусами. На мой взгляд, все эти профилактические кейсы недоработаны, факт дисциплины никто не проверит и не подтвердит. Нет каких-то современных решений или отсылок к научному сектору, к европейским технологическим достижениям. Инфекция будет распространяться без высоких технологий. У нас по-прежнему говорят про обработку ультрафиолетом, хотя уже давно доказано, что он не разрушает вирус — разве что при долгом контакте, от 10 до 30 минут, и определенной жесткости волны. — У Европы свой путь, — парировал Молодец. — У них тоже высокий уровень заболеваемости. У нас же статистика заболеваний среди сотрудников метрополитена говорит о том, что наши меры эффективны, и мы будем их продолжать. Город работает с проверенными производителями и утвержденными поставщиками СИЗ и средств санобработки. А сколько бюджетов мы потратим на закупки новых технологий и оснащение ими каждой единицы подвижного состава? Плюс хотелось бы напомнить об ответственности производителя за свою продукцию. Получается, с одной стороны, санитайзеры, дезинфекция, средства индивидуальной защиты стоят денег, но это требование Роспотребнадзора. С другой — абсолютной ответственности людей никто не может полностью гарантировать. Как сработают городские меры и сознательность горожан, покажет динамика заболеваемости в ближайшее время.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»