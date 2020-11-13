Мошенники оборвали телефон матери актера Николая Фоменко. С ее счетов исчезли деньги
Жертвой телефонных мошенников стала пенсионерка из Петербурга. От других подобных ее отличает прописка в центре города и сын, которого вся страна знает как актера, музыканта и шоумена.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 ноября, накануне в полицию обратилась 85-летняя жительница одного из домов на Невском проспекте. По словам женщины, во второй половине дня ее мобильный телефон атаковали: на него поступило несколько звонков с разных номеров.
На другом конце трубке уверяли, что на проводе сотрудники банка, а ее счета находятся в опасности. Чтобы до них не добрались мошенники, необходимо сообщить им СМС-код, который пришел на мобильный телефон. В результате с ее счета были списаны более 77 тысяч рублей.
По информации нашего издания, жертвой преступников стала мать одного из основателей и участников бит-квартета «Секрет», актера кино и дубляжа, шоумена Николая Фоменко.
Всего за минувшие сутки в полицию с заявлением о мошенничестве обратились восемь пенсионеров из Петербурга. В общей сложности их обманули более чем на два миллиона рублей.
Ранее вал заявлений обманутых пожилых горожан довел полицию Петербурга до массовой рассылки предостережений. Ознакомиться с ними можно тут.