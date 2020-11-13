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13.11.2020 08:31
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Мошенники оборвали телефон матери актера Николая Фоменко. С ее счетов исчезли деньги

Жертвой телефонных мошенников стала пенсионерка из Петербурга. От других подобных ее отличает прописка в центре города и сын, которого вся страна знает как актера, музыканта и шоумена.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 ноября, накануне в полицию обратилась 85-летняя жительница одного из домов на Невском проспекте. По словам женщины, во второй половине дня ее мобильный телефон атаковали: на него поступило несколько звонков с разных номеров.

На другом конце трубке уверяли, что на проводе сотрудники банка, а ее счета находятся в опасности. Чтобы до них не добрались мошенники, необходимо сообщить им СМС-код, который пришел на мобильный телефон. В результате с ее счета были списаны более 77 тысяч рублей.

По информации нашего издания, жертвой преступников стала мать одного из основателей и участников бит-квартета «Секрет», актера кино и дубляжа, шоумена Николая Фоменко.

Всего за минувшие сутки в полицию с заявлением о мошенничестве обратились восемь пенсионеров из Петербурга. В общей сложности их обманули более чем на два миллиона рублей.

Ранее вал заявлений обманутых пожилых горожан довел полицию Петербурга до массовой рассылки предостережений. Ознакомиться с ними можно тут.

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Комментарии (3)

O-o!
Интересно, есть ли еще такие страны (ну, не берем постсоветское пространство) в мире, где официально (официально, Карл!) в среднем 65-70 процентов входящих звонков с незнакомого номера являются спамом и мошенничеством. Мне, например, ежедневно поступает до 5 таких звонков на два телефона. Получить доставку, например - ждешь курьера, поднимаешь трубку.. Ментам же тушки прыщей на теле общества охранять только.. Радуют сотовые операторы, не знаю как сейчас, но раньше предлагалась услуга - устали от спам-звонков - доплатите 100 руб, избавим.. Закрадываются мысли, что в доле...
gencon
Да, от жуликов страдает сейчас средний класс - силовики и актёры. Они же не замечают фальсификаций на выборах. Если мошенничество законно допускается, то так и дать дальше
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