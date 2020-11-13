Мошенники оборвали телефон матери актера Николая Фоменко. С ее счетов исчезли деньги

Жертвой телефонных мошенников стала пенсионерка из Петербурга. От других подобных ее отличает прописка в центре города и сын, которого вся страна знает как актера, музыканта и шоумена.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 ноября, накануне в полицию обратилась 85-летняя жительница одного из домов на Невском проспекте. По словам женщины, во второй половине дня ее мобильный телефон атаковали: на него поступило несколько звонков с разных номеров.



На другом конце трубке уверяли, что на проводе сотрудники банка, а ее счета находятся в опасности. Чтобы до них не добрались мошенники, необходимо сообщить им СМС-код, который пришел на мобильный телефон. В результате с ее счета были списаны более 77 тысяч рублей.

