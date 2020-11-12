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12.11.2020 21:07
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Российские миротворцы вошли в столицу Карабаха, вдоль линии соприкосновения развернуто 10 наблюдательных постов

Россия активно разворачивает миротворческий контенгент на территории непризнанной республики Нагорный Карабах, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. О процессе рассказал 12 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17:00 вошел в город Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов», - проинформировал он.

Передовые подразделения приступили к развертыванию четырёх наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг». Шесть временных точек контроля оборудованы в Лачинском коридоре.

За сутки в Армению перевезены 372 военнослужащих, 53 единицы техники, а всего 817 военных и 119 единиц техники, в т.ч. 8 вертолетов.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных. МИД РФ заверил, что в Карабахе будут только российские миротворцы.

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Комментарии (1)

doorbal_
расходы бюджета на министерство обороны увеличены. значит кто-то меньше будет есть. А могли бы быть войска НАТО! Или просто Армяне могли бы уйти на свои земли, кому не нравится что Карабах - территория Азербайджана. Например Лавров мог бы поехать жить и работать в Ереван...
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