Российские миротворцы вошли в столицу Карабаха, вдоль линии соприкосновения развернуто 10 наблюдательных постов
Россия активно разворачивает миротворческий контенгент на территории непризнанной республики Нагорный Карабах, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. О процессе рассказал 12 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17:00 вошел в город Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов», - проинформировал он.
Передовые подразделения приступили к развертыванию четырёх наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг». Шесть временных точек контроля оборудованы в Лачинском коридоре.
За сутки в Армению перевезены 372 военнослужащих, 53 единицы техники, а всего 817 военных и 119 единиц техники, в т.ч. 8 вертолетов.
Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных. МИД РФ заверил, что в Карабахе будут только российские миротворцы.